T.C. KONYA 4. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/290

İLAN

DAVALI : NECATİ TÜRKYILMAZ - Mehmet ve Fatma Oğlu, 25/09/1977 Doğumlu.

Davacı, FATMANUR TÜRKYILMAZ tarafından Davalı NECATİ TÜRKYILMAZ aleyhine açılan Nafakanın Artırımına ilişkin davanın yapılan yargılamasında;

Davacı vekilinin 05/04/2023 tarihli dava dilekçesi ile müvekkili Fatmanur Türkyılmaz lehine Konya 7.Aile Mahkemesi'nin 2020/1074 Esas, 2021/423 Karar Sayılı kararı ve Konya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi'nin2021/1968 Esas, 2021/1744 KararSayılı kararı ile bağlanan aylık 2.000-TL Eğitim nafakasının 10.000-TL'yeartırımı için Nafakanın Artırılması davası açılmış olup,

Mahkemece tüm arama ve araştırmalara rağmen davalı Necati Türkyılmaz'ın adresi tespit edilemediğinden, dava dilekçesine karşı cevap ve delil dilekçenizi masraflarıyla birlikte 2 hafta içinde mahkememize bildirmeniz, bildirmediğiniz takdirde dava dilekçesindeki tüm iddiaları inkar etmiş sayılacağınıza karar verileceği, dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilan tarihinden itibaren 7. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur

Basın No: ILN01998554

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