KADİRLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2006/611 Esas

KARAR NO : 2023/405

Mahkememizin11/07/2023 Esas No: 2006/611 Esas -2023/405 karar sayılıDavacıları Hülya KARAOĞLU, İrfan SOYTORUN ve Rahma DEMİRALAY olan Davalıları Ahmet UYGUNER, Ayşe KURU, Döndü SORAN ve diğer davalılar olan dava konusu Tapu İptali Ve Tescil davası olan, Açılan Davanın KABULÜ ile;Osmaniye İli , Kadirli İlçesi , Değirmendere Köyü Karakuşlu Mevkii , 101 Ada , 360 Parsel sayılı tarla vasfındaki taşınmazın davalılar adına kayıtlı hisselerinin İPTALİ İLE, Açılan Davanın KABULÜ ile;Osmaniye İli , Kadirli İlçesi , Değirmendere Köyü Karakuşlu Mevkii , 101 Ada , 358 Parsel sayılı tarla vasfındaki taşınmazın davalılar adına kayıtlı hisselerinin İPTALİ İLE, Açılan Davanın KISMEN KABUL KISMEN REDDİ ile ,I-) Osmaniye İli , Kadirli İlçesi , Değirmendere Köyü Karakuşlu Mevkii , 101 Ada , 357 Parsel ve 361parsel sayılı taşınmazlar bakımından DAVANIN REDDİNE yapılan açık yargılaması sonunda; verilen gerekçeli kararyargılama aşamasında yapılan tebligat ve tüm aramalara rağmen kendisine ulaşılamayan, ve tebliğ edilemeyen gerekçeli kararDavacı İrfan SOYTORUN, Abdullah UYGUNER, Ayşe SOYTORUN, Ayşe UYGUNER, Behiye SOYTORUN, Emin SOYTORUN, Hasan Ali SOYTORUN, Hüsne SOYTORUN, Murtaza UYGUNER, Sehiba ÖZKAN ve Yılmaz SOYTORUN'a tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.

Basın No: ILN02000189

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