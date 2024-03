KAYNARCA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN

ESAS NO : 2020/121 Esas

KARAR NO : 2023/609

Davacı SEFA YAZGAN tarafından davalı AYTAJ ASGAROVA'NIN aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1- Sakarya İli, Kaynarca İlçesi, Dudu Köy/Mah, Cilt no:6, Hane No:7, BSN:37'de, TC NO:11798911232 olarak nüfusa kayıtlı 09/02/1987 Adapazarı doğumlu Turgay ve Neriman oğlu SEFA YAZGAN ile Azerbaycan Cumhuriyet Uyruklu AYTAJ ASGAROVA'NIN evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile TMK'nun 166/1.maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2-Tarafların müşterek çocuğu Aslı İlknur Yazgan'ın velayetinin davacı babaya verilmesine,

3-Tarafların müşterek çocuğu Aslı İlknur Yazgan'ınmenfaati, seyahat ve infaz kolaylığı veya güçlüğü gibi hususlarda gözetilerek, her ayın 1. ve 3. Hafta sonu saat 12:00 - 14:00 saatleri arasında pedagog refakatinde görüştürülmek suretiyle tarafların adı geçen müşterek çocukları ile velayeti kendisine verilmeyen davalı anne arasında şahsi münasebet tesisine, bu süreler içerisinde tarafların adı geçen müşterek çocuklarının velayetinin kendisine verilen taraftan alınarak velayeti kendisine verilmeyen davalı anneye teslimine,

4-Davalının tedbir, yoksulluk nafakası taleplerinin reddine,

5-Davalının maddi manevi tazminat taleplerinin reddine,

6-Davalının ziynet eşyalarına yönelik talebin usulüne uygun bir dava açılmış olmadığından karar verilmesine yer olmadığına,

7-Dava nedeniyle alınması gereken 269,85 TL harçtan peşin alınan 54,40 TL harcın mahsubu ile eksik kalan 215,45 TL harcın davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

8-Davacı tarafından yapılan harçlar dahil olmak üzere toplam 18.082,01 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine,

9-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T'ne göre 17.900,00 TL avukatlık ücretinin davalıdan alınarak kendisini vekil ile temsil ettiren davacıya verilmesine,

10-Davacı tarafından yatırılan ve kullanılmayan gider avansının 6100 sayılı HMK'nun 333. Maddesi gereğince kararın kesinleşmesine müteakip davacı tarafa iadesine,

11-Davalı tarafından yatırılan ve kullanılmayan gider avansı olması halinde 6100 sayılı HMK'nun 333. Maddesi gereğince kararın kesinleşmesine müteakip davalı tarafa iadesine,

12-Karar kesinleştiğinde örneğinin nüfus müdürlüğüne gönderilmesine,

Dair;, davacı vekilinin ve davalının yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.02/11/2023

Gerekçeli kararın tebliği yerine geçmek üzere davalı Aytaj Asgarova'ya ilanen tebliğ olunur. 06/03/2024

Basın No: ILN02000172

#ilan.gov.tr