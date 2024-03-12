T.C. AFŞİN1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DOSYA ESAS NUMARALARI DURUŞMA GÜNÜ DURUŞMA SAATİ 2024/16 14/03/2024 10:30

Dosya no Mahalle Ada ve Parsel no Tapu maliki 2024/16 Afşinbey 1247/13 VEYSEL KENÇ

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda adı soyadı yazılı bulunan davalı aleyhine, 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4-10. maddeleri uyarınca taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescilitalebi ile kamulaştırma davası açılmıştır. Dosyanın esas numarası, taşınmazın bilgileri ve duruşma günü aşağıda belirtilmiştir. Dosyaya konu taşınmaz hakkında yapılacak yargılama sonunda bedel tespiti ile tescil kararı verileceği hususu Kamulaştırma Kanunu 10/4. Maddesi gereğince ilan olunur.

Basın No: ILN02001258

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