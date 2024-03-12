Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. AFŞİN1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 13.03.2024 00:00

T.C. AFŞİN1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda adı soyadı yazılı bulunan davalı aleyhine, 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4-10. maddeleri uyarınca taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescilitalebi ile kamulaştırma davası açılmıştır. Dosyanın esas numarası, taşınmazın bilgileri ve duruşma günü aşağıda belirtilmiştir. Dosyaya konu taşınmaz hakkında yapılacak yargılama sonunda bedel tespiti ile tescil kararı verileceği hususu Kamulaştırma Kanunu 10/4. Maddesi gereğince ilan olunur.
DOSYA ESAS NUMARALARI DURUŞMA GÜNÜ DURUŞMA SAATİ
2024/16 14/03/2024 10:30
Dosya no Mahalle Ada ve Parsel no Tapu maliki
2024/16 Afşinbey 1247/13 VEYSEL KENÇ

Basın No: ILN02001258

#ilan.gov.tr

ARKADAŞINA GÖNDER
T.C. AFŞİN1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA