T.C. DARENDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 13.03.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 02:01
ESAS NO : 2023/155 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Malatya/ Darende/ Yazıköy
ADA NO : 291
PARSEL NO : 7
YÜZÖLÇÜMÜ(mülkiyet) : 2.11 m2
YÜZÖLÇÜMÜ(irtifak) : 419.08 m2
MALİKİN ADI VE
SOYADI : Celal KAYA
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : EPDK 9245-46 no'lu karar
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/155 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28/11/2023
Basın No: ILN01998286
#ilan.gov.tr