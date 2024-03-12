T.C. DARENDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/155 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Malatya/ Darende/ Yazıköy

ADA NO : 291

PARSEL NO : 7

YÜZÖLÇÜMÜ(mülkiyet) : 2.11 m2

YÜZÖLÇÜMÜ(irtifak) : 419.08 m2

MALİKİN ADI VE

SOYADI : Celal KAYA

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : EPDK 9245-46 no'lu karar

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/155 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28/11/2023

Basın No: ILN01998286

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