T.C. TÜRKOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/184 Esas - Davacı , FATMA GÜNEŞ ile Davalılar , KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, MAL MÜDÜRLÜĞÜ, TÜRKOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Akçalı Mahalleside Köyiçi mevkiine kain;

Davacı Fatma GÜNEŞ tarafından tescile konu edilen (A) harfi ile gösterilen Doğusunda: İsmail GÜNEŞ'e ait tescilsiz yer ile devamındaki İsmail GÜNEŞ adına kayıtlı Türkoğlu İlçesi Akçalı Mahallesi 130 nolu parsel, Batısında: Zeminde mevcut yol, Kuzeyinde: İsmail GÜNEŞ'e ait tescilsiz yer, Güneyinde: Zeminde mevcut yol ve yoldan sonra, Ahmet GÜNEŞ adına kayıtlı Türkoğlu İlçesi Akçalı Mahallesi 107 ada 2 nolu parsel bulunan (A) ile gösterilen yerin 27,58 m² yüzölçümüne sahip su deposu ve arsa olarak kullanılan yerin FATMA GÜNEŞ adına tescili istenilmektedir.

Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren3 (üç)ay içerisinde mahkememize müracaatları ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02000417

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