TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-BAĞCILAR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

PATOLOJİ LABORATUVARINA 62 KALEM SARF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/287616

1-İdarenin a) Adı : EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-BAĞCILAR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI b) Adresi : Merkez Mah. Dr. Sadık Ahmet Cad. BAĞCILAR BAĞCILAR/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2124404000 (1297) - ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Adı : PATOLOJİ LABORATUVARINA 62 KALEM SARF MALZEME ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı : 62 KALEM

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bağcılar Eğt. Araş. Hastanesi / Merkez Mh.Dr. Sadık Ahmet Caddesi Bağcılar/ İSTANBUL / Taşınır Mal Birimi Deposuna Kaydı Yapıldıktan Sonra Hastanemiz ve/veya Hastanemize Bağlı Bulunan Birimleri ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren taşınır mal biriminin yazılı siparişi üzerine 10 (on) iş günü içerisinde Muayene Kabul Birimine peyder pey teslim edilecektir. 10 (on) iş günü içerisinde teslim edilmemesi üzerine cezai müeyyide uygulanacaktır. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren işe başlanır.

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.04.2024 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : SBÜ Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi İhale Toplantı Salonu

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler: Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini sunmalıdır. 4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: 1.1) İstekliler teklif edecekleri ürünler için en az 1 (bir) adet numuneyi ihaleye müteakip idaremizin belirleyeceği süre içerisinde Satınalma Birimine teslim edecektir. Numuneler iki nüsha teslim tutanağı hazırlanarak imza karşılığı teslim edilecektir.

1.2) Teslim edilen numuneler üzerinde isteklinin unvanı, telefon numarası, ihale kayıt numarası, ihale sıra numarası, ürünün onaylanmış barkod numarası kolay çıkmayacak ve silinmeyecek şekilde belirtilecektir.

1.3) Tutanakla imza karşılığı teslim edilmeyen veya ihalede ait olduğu kısmi alımın sıra numarası yanlış yazılan numunenin uzman üyelerce değerlendirilememesinden istekli sorumludur. Numunenin şartnameye uygunluk aşamasında denenmesi veya kullanılması halinde numune için ayrıca ücret ödenmeyecektir.

1.4) Numuneler; ihale komisyonunun uzman üyelerince teknik şartname kriterlerine ve/ veya klinik uygulamaya uygunluk yönünden değerlendirilecektir. Uygun olmayan numuneler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

2-İhale konusu mal alımın3-İhalenin4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:a)Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında olan ürünler (teklif edilecek tüm cihazlar) için; İsteklilerin teklif ettikleri ürün ve firma kayıtları ihale tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan, ÜTS'ne (Ürün Takip Sistemi) kayıtlı olmak zorundadır.İstekli, Tedarikçi ise, ÜTS kayıtlı tedarikçi numaralarını sunmak zorundadır.İstekli, Bayi ise ÜTS kayıtlı ve kendisine tedarikçi tarafından verilen bayi tanımlayıcı numaralarını ihale dosyasında sunmak zorundadır.Tedarikçi firmalar ve bayileri ile yönetmelik kapsamındaki tüm ürünler ihale tarihi itibariyle "SAĞLIK BAKANLIĞI" tarafından onaylı ve ÜTS'de "SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ONAYLIDIR" ibaresi bulunmalıdır. Bu belgeleri sunmayan veya ÜTS kayıtlı olmayan isteklilerin teklif ettiği ürünlerin alımı yapılmayacaktır.Birim fiyat teklif cetvelindeki kısım ve sıra numarasını ÜTS çıktılarının üzerinde belirteceklerdir.b) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olan ürünler için; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğini, Vücut dışında kullanılan (invitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmelikleri kapsamı dışında olan malzemeler için üreticinin/ithalatçının teklif edilen malzemenin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olduğuna dair yazılı beyanını verecektir.c) İstekliler teklif ettikleri cihazlara ait ÜTS kod numaralarını teklif mektubu eki cetvelde veya ayrı bir liste halinde ve ÜTS Sağlık Bakanlığınca onaylıdır ibaresi olan çıktıları ihale dosyasında sunacaklardır.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN02000715

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