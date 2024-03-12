TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-FATİH SULTAN MEHMET SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İKN : 2024/300388

1-İdarenin a) Adı : EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-FATİH SULTAN MEHMET SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI b) Adresi : Hastane Sokak no: 1/8 34752 İçerenköy ATAŞEHİR/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2165783014 - 2165774044 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Adı : 16 KALEM BİYOMEDİKAL TÜKETİM MALZEME ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı : 16 KALEM BİYOMEDİKAL TÜKETİM MALZEME ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyomedikal Tüketim Deposu ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde peyder pey teslim edilecektir: d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanır.

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 26.03.2024 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik Binası Kızkulesi Toplantı Salonu

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler 4.3.2. 4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler: İstekliler, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler için, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında düzenlenen Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi bilgilerini yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmeli, idare istediği takdirde sunmalıdırlar. 4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: 1-) İstekliler; Sağlık Bakanlığının 2022/2 sayılı genelgesi gereği, ihale tarihi itibari ile, teklif ettiği tıbbi cihazların/ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıt bildirim işlemlerini yapmış olması ve teklif edilen tıbbi cihazlar/ürünler için TITUBB/ÜTS'de "Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır" ibaresinin bulunması gerekmektedir. İSTEKLİLER TITUBB/ÜTS NUMARALARINI BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE BELİRTECEKLERDİR.

2-) Sağlık Bakanlığının 2022/2 sayılı genelgesi gereği, teklif edilen ürün, üreticisi tarafından Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında belgelendirilmemiş ise (tıbbi cihazlar kapsamında değilse) TITUBB/ÜTS'ne kayıt veya bildirim işlemi aranmaz, bu durumda İSTEKLİLER KAPSAM DIŞI İFADESİNİ BİRİM FİYAT CETVELİNDE BELİRTİLECEKLER ÜRETİCİNİN VEYA İTHALATÇININ YÖNETMELİK KAPSAMINDA OLMADIĞINA DAİR BEYANINI İDARE İSTEDİĞİ TAKDİRDE SUNACAKLARDIR. 4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: a) İsteklilerden değerlendirme aşamasında İdare gerekli görürse numune ve/veya katalog talebinde bulunabilir. Ayrıca numunelerin üzerinde firma adı, hangi kaleme veya kısıma ait olduğu (kalem/kısım numarası) kesinlikle yazılmalıdır.

b) Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda İhale sonucunda uhdesinde kalmayan kalemlerin numuneleri, itiraz süresinin bitmesini müteakip 30 gün içerisinde alınmalıdır. Alınmayan numuneler kullanılmak üzere hastanenin ilgili deposuna teslim edilecektir. 4.3.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: BOWİE-DİCK TEST İNDİKATÖRÜ BUHAR STERİLİZASYONU BOWİE-DİCK TEST İNDİKATÖRÜ SINIF 2 Belge Adı Açıklama TS EN Standart Uygunluk Belgesi Teknik şartnamenin 10. maddesine istinaden TS EN 1 1140'a göre sınıf 2 standartlarına uygunluğu bulunmalı ISO 18472'e uygun üretilmiş olmalı ve bu rapora ait bilgilerin yeterlilik bilgi tablosunda sunulmalı,idare tarafından talep edilmesi halinde evraklar idaremize teslim edilmelidir.

ALET DEZENFEKTANI EL ALETİ VE CİHAZ YÜZEY DEZENFEKTANI ENZİMATİK SIVI 5 LT Belge Adı Açıklama Konsantre Ürün Bilgisi Teknik şartnamenin 8. maddesine istinaden konsantre üründen ne kadar kullanıma hazır solüsyon elde edileceği bilgisi yeterlilik bilgi tablosunda diğer belgeler kısmına yazılması gerekmektedir. Daha sonrasında idarenin talebi halinde bu bilgiye ait ürün katologu veya ürün etiketi idaremize sunulmalıdır. Biosidal Ürün Ruhsatı Teknik şartnamenin 15. maddesine istinaden Biyosidal belgesine ait bilgiler yeterlilik bilgi tablosundan sunulmalı idarenin talebi halinde belge daha sonrasında idaremize sunulmalıdır.

DEZENFEKTAN EL ALETİ VE CİHAZ YÜZEY DEZENFEKTANI ALDEHİTSİZ FENOLSÜZ KONSANTRE SIVI 5 LT Belge Adı Açıklama Uyumlu olduğu materyal listesi belgesi Teknik şartnamenin 3. maddesinde belirtilen materyallere ve cihazlara uyumlu olduğunu gösterir belgeye ait bilgiler yeterlilik bilgi tablosuda sunulması idare tarafından talep edilmesi halinde sonrasında belgeler idaremize sunulmalıdır. Etkililik Belgesi Teknik şartnamenin 4. maddesinde belirtildiği üzere ürün 5 dakikada bakterisid, mikrobakterisidal, virüsid, fungusid, tüberkülosid, sporisid etkili olmalıdır bu etkililiğe ait mikrobiyolojik çalışma belgelerine ait bilgiler yeterlilik bilgi tablosunda sunulmalı ve idarenin talebi halinde belgeler tarafımıza sunulmalıdır. Aktive belgesi Teknik şartnamenin 5. maddesinde belirtildiği üzere Ürün aktive edildikten sonra 14 gün etki süresine sahip olduğunu kanıtlayan rapolara ait bilgileri yeterlilik bilgi tablosundan sunmalı ve sonrasında idarenin talebi halinde belgeler tarafımıza sunulmalıdır. Perasetik Asit Seviyesi Teknik şartnamenin 6. maddesinde belirtildiği üzere ürün ilk aktivite edildikten sonra en az 1500 ppm seviyesinde perasetik asit ihtiva etmeli ve kullanım sürecinde 900 ppm'e kadar perasetik asit seviyesini korumalı ve firma bunu karşıladığına dair bilimsel raporlara ait belgerin bilgilerini yeterlilik bilgi tablosunda sunmalı sonrasından idarenin talebi üzerinde belgeler tarafımıza sunulmalıdır. Korozyon Belgesi Teknik şartnamenin 7. maddesine istinaden Ürün kullanılacak metal ekipmanlarda korozyona neden olmamalıdır. Firma bunu karşıladığına dair bilimsel rapor belgesine dair bilgileri yeterlilik bilgi tablosundan sunmalı, idarenin talebi halinde belge tarafımıza sunulmalıdır. Materyal uyumu Teknik şartnamenin 9. maddesinde belirtildiği üzere ürün geniş materyal uyumuna sahip olmalı endoskopi cihaz markalarıyla uyumlu olmalıdır. Firma bunu karşıladığına dair belgeyi yeterlilik bilgi tablosunda sunmalı ve sonrasında idarenin talebi üzerinde belgeler tarafımıza sunulmalıdır. Çevre ile uyumluluk Teknik şartnamenin 18. maddesinde belirtildiği üzere ürün içerisindeki maddelerin çevreye uyumlu olduğunu gösterir belge yeterlilik bilgi tablosundan sunulmalı ve idarenin talep etmesi halinde belge tarafımıza sunulmalıdır.

BUHAR İNDİKATÖRÜ BUHAR STERİLİZASYON İNDİKATÖRÜ KİMYASAL (BUHAR STERİLİZASYON İNDİKATÖRÜ KİMYASAL) Belge Adı Açıklama Sterilizasyon renk değişimi belgesi Teknik şartnamenin 7. maddesinde belirtildiği üzere Yetersiz sterilizasyonda renk entegratör üzerinde belirgin renk değişimi olmalı ve kesin sonuç olmalıdır. Bu duruma ait belgeye ait bilgiler yeterlilik bilgi tablosunda sunulmalı ve idarenin talebi doğrultusunda belge tarafımıza sunulmalıdır. Toksik olmadığını doğrular belge Teknik şartnamenin 11 . maddesinde belirtildiği üzere ürünün toksik olmadığını doğrulayan belgeye ait bilgiler yeterlilik bilgi tablosunda sunulmalı ve idarenin talebi doğrultusunda belge tarafımıza teslim edilmelidir. EN ISO 11140-1:2014 Belge Teknik şartnamenin 14. maddesine istinaden kimyasal entegratörler EN ISO 11140-1:2014 standardında belirtilen sınıf 5 kimyasal entegratörler her bir standartına uygun olmalı ve bu uygunluk belgesine ait bilgiler yeterlilik bilgi tablosunda sunulmalı idarenin talebi doğrultusunda belgeler tarafımıza teslim edilmelidir. TS EN ISO 18472 Belge Teknik şartnamenin 15. maddesine istinaden TS EN ISO 18472 de biyolojik indikatörler için belirtilen D ve Z değerleri ile ilişkilendirilmiş olmalıdır. 18472 e uygun üretilmiş resisometre raporları ile doğrulanmış olmalı ve bu belgeye ait bilgiler yeterlilik bilgi tablosunda sunulmalı, idarenin talebi doğrultusunda belge tarafımıza sunulmalıdır.

16 KALEM BİYOMEDİKAL TÜKETİM MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:2-İhale konusu mal alımın3-İhalenin4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.









5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN01999041

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