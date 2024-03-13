FATİH İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİGAT

Fatih Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce 22 adet kesilmiş İdari para cezası yaptırım kararları,6 adet Toplatma kararları ,3 adet Analiz sonucu ve 10 adet Şahit numune itiraz hakkı adreslerinden ayrıldıklarından ve yeni adreslerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden tebliğ edilememiştir.

Aşağıda özeti belirtilen idari para cezası yaptırım kararları 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28.29.30 ve 31. Maddelerine göre ilanen tebliğ olunur.

