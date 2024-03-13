Giriş Tarihi: 13.03.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 08:28
|
FATİH İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
İLANEN TEBLİGAT
Fatih Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce 22 adet kesilmiş İdari para cezası yaptırım kararları,6 adet Toplatma kararları ,3 adet Analiz sonucu ve 10 adet Şahit numune itiraz hakkı adreslerinden ayrıldıklarından ve yeni adreslerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden tebliğ edilememiştir.
Aşağıda özeti belirtilen idari para cezası yaptırım kararları 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28.29.30 ve 31. Maddelerine göre ilanen tebliğ olunur.
|S. No
|FİRMA İSMİ
|ADRESİ
|İLGİLİ KANUN MADDESİ
|CEZA MİKTARI
(TL)
|İPC KARARI TARİH VE NOSU –Ş.N.İ.H TARİH VE NOSU-TOPLATMA KARARI TARİH VE NOSU-ANALİZ SONUCU TARİH VE NOSU
|1
|Sözcü Gıda ve Kozmetik Ltd.Şti.
|Koca Mustafa Paşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. No:125/4 Fatih/İstanbul
|5996 Sayılı Kanunun 40. Maddesi 1. Fıkrası a bendi
|-
|25.12.2023-12566237
28.12.2023-12605553
25.12.2023-12566336
06.12.2023-12279372
08.02.2024-13142719
30.01.2024-13018823
|2
|Burç İlaç ve Kozmetik Tic. Ltd. Şti
|Koca Mustafa Paşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. No:125/4 Fatih/İstanbul
|5996 Sayılı Kanunun 40. Maddesi 1. Fıkrası a bendi
|-
|27.12.2023-12605334
28.12.2023-12619479
25.12.2023-12566474
13.12.2023-12375445
10.01.2024-12763754
31.10.2023-11828361
23.11.2023-12124061
|3
|Burç İlaç ve Kozmetik Tic. Ltd. Şti
|Koca Mustafa Paşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. No:125/4 Fatih/İstanbul
|-
|-
|30.11.2023-12145171
|4
|Vinta İlaç ve Kozmetik Tic. Ltd. Şti
|Koca Mustafa Paşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. No:125/4 Fatih/İstanbul
|-
|-
|30.11.2023-12145525
30.11.2023-12145925
|5
|Sözcü Gıda ve Kozmetik Ltd.Şti.
|Koca Mustafa Paşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. No:125/4 Fatih/İstanbul
|5996 Sayılı Kanunun 40. Maddesi 1. Fıkrası d bendi
|46.159.00 TL
|06.12.2023-2023/İST/FAT/160
|6
|Burç İlaç ve Kozmetik Tic. Ltd. Şti
|Koca Mustafa Paşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. No:125/4 Fatih/İstanbul
|5996 Sayılı Kanunun 40. Maddesi 1. Fıkrası p bendi
|92.350 TL
|09.11.2023-2023/İST/FAT/147
09.11.2023-2023/İST/FAT/144
|7
|Vinta İlaç ve Kozmetik Tic. Ltd. Şti
|Koca Mustafa Paşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. No:125/4 Fatih/İstanbul
|5996 Sayılı Kanunun 40. Maddesi 1. Fıkrası d bendi
|46.159.00 TL
|09.11.2023-2023/İST/FAT/148
09.11.2023-2023/İST/FAT/146
|8
|Burç İlaç ve Kozmetik Tic. Ltd. Şti
|Koca Mustafa Paşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. No:125/4 Fatih/İstanbul
|5996 Sayılı Kanunun 40. Maddesi 1. Fıkrası d bendi
|46.159.00 TL
|09.11.2023-2023/İST/FAT/145
13.12.2023-2023/İST/FAT/165
12.01.2024-2023/İST/FAT/185
|9
|Sefir Kuruyemiş Gıda San.Tic. Ltd. Şti.
|Akşemsettin Mah. Akdeniz Cad. No:86 Fatih /İstanbul
|5996 Sayılı Kanunun 41. Maddesi 1. Fıkrası c bendi
|9.211 TL
|07.11.2023-2023/İST/FAT/143
|10
|Sözcü Gıda ve Kozmetik Ltd.Şti.
|Koca Mustafa Paşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. No:125/4 Fatih/İstanbul
|5996 Sayılı Kanunun 40. Maddesi 1. Fıkrası a bendi
|-
|27.10.2023-11785820
|11
|Burç İlaç ve Kozmetik Tic. Ltd. Şti
|Koca Mustafa Paşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. No:125/4 Fatih/İstanbul
|5996 Sayılı Kanunun 40. Maddesi 1. Fıkrası d bendi
|46.159.00 TL
|31.10.2023-2023/İST/FAT/140
|12
|Burç İlaç ve Kozmetik Tic. Ltd. Şti
|Koca Mustafa Paşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. No:125/4 Fatih/İstanbul
|5996 Sayılı Kanunun 40. Maddesi 1. Fıkrası a bendi
|-
|27.10.2023-11789264
|13
|Burç İlaç ve Kozmetik Tic. Ltd. Şti
|Koca Mustafa Paşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. No:125/4 Fatih/İstanbul
|5996 Sayılı Kanunun 40. Maddesi 1. Fıkrası d bendi
|46.159.00 TL
|24.102023 – 2023/İST/FAT/130
|14
|Burç İlaç ve Kozmetik Tic. Ltd. Şti
|Koca Mustafa Paşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. No:125/4 Fatih/İstanbul
|5996 Sayılı Kanunun 41. Maddesi 1. Fıkrası a bendi
|-
|24.10.2023-11740579
|15
|Yalçın DEMİR El FARO
|Küçük Ayasofya Mah. Kadırga Limanı Cad. No:96/B Merkez Fatih - İstanbul
|5996 Sayılı Kanunun 41. Maddesi 1. Fıkrası c bendi
4733 Sayılı Kanunun 8. Mad. 5. Fıkrası j bendi
|9.211,00 TL
52.827.00 TL
|05.01.2024-2023-İST/FAT/176
11.12.2023- 2023/171
|16
|Cheese Cake Pastacılık Gıda Turizm Sağlık İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.-Dr fish
|Şehsuvarbey Mah. Kenedy Cad. Kumkapı Balıkçılar Çarşısı No:5A Fatih - İstanbul
|5996 Sayılı Kanunun 41. Maddesi 1. Fıkrası c bendi
4733 Sayılı Kanunun 8. Mad. 5. Fıkrası j bendi
|9.211,00 TL
52.827.00 TL
|05.01.2024-2023/İST/FAT/175
08.12.2023- 2023/169
|17
|
Ercan KURT-Samatya Kültür Kafe
|Kocamustafapaşa Mah. Muallim Fevzi Sok. No:3 Fatih – İstanbul
|5996 Sayılı Kanun 41. Maddesi 1. Fıkrası c bendi
|4.132,00 TL
|02.01.2023-2022/İST/FAT/194
|18
|Özgür Hedef Gıda Tur. İnş.San ve Tic. Ltd. Şti.
|Binbirdirek Mah. Dizdariye Çeşmesi Sk. No:11/B Fatih/İSTANBUL
|4733 Sayılı Kanunun 8. Mad.5. Fıkrası j bendi
|52.827.00 TL
|04.10.2023- 2023/103
|19
|Safir01 Restoran Otel ve Tic. Ltd. Şti.
|Sultan Ahmet Mah. Mimar Mehmetağa Cad. No:14/1 Fatih/İSTANBUL
|4733 Sayılı Kanunun 8. Mad.5. Fıkrası j bendi
|52.827.00 TL
|25.10.2023 -2023/139
|20
|Pluton Otelcilik Turizm ve Ticaret Limited Şirketi
|Aksaray Mah. Koçibey Sok. No:13 Fatih - İstanbul
|5996 Sayılı Kanunun 41. Maddesi 1. Fıkrası d bendi
|18.381,00 TL
|08.02.2024-2018/İST/FAT/467
|21
|Burç İlaç ve Kozmetik Tic. Ltd. Şti
|Koca Mustafa Paşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. No:125/4 Fatih/İstanbul
|5996 Sayılı Kanunun 40. Maddesi 1. Fıkrası f bendi
|46.159.00 TL
|21.02.2024-2023/İST/FAT/186
|22
|Burç İlaç ve Kozmetik Tic. Ltd. Şti
|Koca Mustafa Paşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. No:125/4 Fatih/İstanbul
|5996 Sayılı Kanunun 42. Maddesi 4. Fıkrası
|9042,82 TL
8523,13 TL
|22.02.2024 -13319980
|23
|Burç İlaç ve Kozmetik Tic. Ltd. Şti
|Koca Mustafa Paşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. No:125/4 Fatih/İstanbul
|5996 Sayılı Kanunun 42. Maddesi 4. Fıkrası
|3415,43 TL
|01.02.2024 -13067357
Basın No: ILN02000223
#ilan.gov.tr