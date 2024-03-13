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Giriş Tarihi: 13.03.2024 00:00

Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 08:28

FATİH İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİGAT

FATİH İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

İLANEN TEBLİGAT


Fatih Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce 22 adet kesilmiş İdari para cezası yaptırım kararları,6 adet Toplatma kararları ,3 adet Analiz sonucu ve 10 adet Şahit numune itiraz hakkı adreslerinden ayrıldıklarından ve yeni adreslerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden tebliğ edilememiştir.
Aşağıda özeti belirtilen idari para cezası yaptırım kararları 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28.29.30 ve 31. Maddelerine göre ilanen tebliğ olunur.
S. No FİRMA İSMİ ADRESİ İLGİLİ KANUN MADDESİ CEZA MİKTARI
(TL)		 İPC KARARI TARİH VE NOSU –Ş.N.İ.H TARİH VE NOSU-TOPLATMA KARARI TARİH VE NOSU-ANALİZ SONUCU TARİH VE NOSU
1 Sözcü Gıda ve Kozmetik Ltd.Şti. Koca Mustafa Paşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. No:125/4 Fatih/İstanbul 5996 Sayılı Kanunun 40. Maddesi 1. Fıkrası a bendi - 25.12.2023-12566237
28.12.2023-12605553
25.12.2023-12566336
06.12.2023-12279372
08.02.2024-13142719
30.01.2024-13018823
2 Burç İlaç ve Kozmetik Tic. Ltd. Şti Koca Mustafa Paşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. No:125/4 Fatih/İstanbul 5996 Sayılı Kanunun 40. Maddesi 1. Fıkrası a bendi - 27.12.2023-12605334
28.12.2023-12619479
25.12.2023-12566474
13.12.2023-12375445
10.01.2024-12763754
31.10.2023-11828361
23.11.2023-12124061
3 Burç İlaç ve Kozmetik Tic. Ltd. Şti Koca Mustafa Paşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. No:125/4 Fatih/İstanbul - - 30.11.2023-12145171
4 Vinta İlaç ve Kozmetik Tic. Ltd. Şti Koca Mustafa Paşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. No:125/4 Fatih/İstanbul - - 30.11.2023-12145525
30.11.2023-12145925
5 Sözcü Gıda ve Kozmetik Ltd.Şti. Koca Mustafa Paşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. No:125/4 Fatih/İstanbul 5996 Sayılı Kanunun 40. Maddesi 1. Fıkrası d bendi 46.159.00 TL 06.12.2023-2023/İST/FAT/160
6 Burç İlaç ve Kozmetik Tic. Ltd. Şti Koca Mustafa Paşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. No:125/4 Fatih/İstanbul 5996 Sayılı Kanunun 40. Maddesi 1. Fıkrası p bendi 92.350 TL 09.11.2023-2023/İST/FAT/147
09.11.2023-2023/İST/FAT/144
7 Vinta İlaç ve Kozmetik Tic. Ltd. Şti Koca Mustafa Paşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. No:125/4 Fatih/İstanbul 5996 Sayılı Kanunun 40. Maddesi 1. Fıkrası d bendi 46.159.00 TL 09.11.2023-2023/İST/FAT/148
09.11.2023-2023/İST/FAT/146
8 Burç İlaç ve Kozmetik Tic. Ltd. Şti Koca Mustafa Paşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. No:125/4 Fatih/İstanbul 5996 Sayılı Kanunun 40. Maddesi 1. Fıkrası d bendi 46.159.00 TL 09.11.2023-2023/İST/FAT/145
13.12.2023-2023/İST/FAT/165
12.01.2024-2023/İST/FAT/185
9 Sefir Kuruyemiş Gıda San.Tic. Ltd. Şti. Akşemsettin Mah. Akdeniz Cad. No:86 Fatih /İstanbul 5996 Sayılı Kanunun 41. Maddesi 1. Fıkrası c bendi 9.211 TL 07.11.2023-2023/İST/FAT/143
10 Sözcü Gıda ve Kozmetik Ltd.Şti. Koca Mustafa Paşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. No:125/4 Fatih/İstanbul 5996 Sayılı Kanunun 40. Maddesi 1. Fıkrası a bendi - 27.10.2023-11785820
11 Burç İlaç ve Kozmetik Tic. Ltd. Şti Koca Mustafa Paşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. No:125/4 Fatih/İstanbul 5996 Sayılı Kanunun 40. Maddesi 1. Fıkrası d bendi 46.159.00 TL 31.10.2023-2023/İST/FAT/140
12 Burç İlaç ve Kozmetik Tic. Ltd. Şti Koca Mustafa Paşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. No:125/4 Fatih/İstanbul 5996 Sayılı Kanunun 40. Maddesi 1. Fıkrası a bendi - 27.10.2023-11789264
13 Burç İlaç ve Kozmetik Tic. Ltd. Şti Koca Mustafa Paşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. No:125/4 Fatih/İstanbul 5996 Sayılı Kanunun 40. Maddesi 1. Fıkrası d bendi 46.159.00 TL 24.102023 – 2023/İST/FAT/130
14 Burç İlaç ve Kozmetik Tic. Ltd. Şti Koca Mustafa Paşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. No:125/4 Fatih/İstanbul 5996 Sayılı Kanunun 41. Maddesi 1. Fıkrası a bendi - 24.10.2023-11740579
15 Yalçın DEMİR El FARO Küçük Ayasofya Mah. Kadırga Limanı Cad. No:96/B Merkez Fatih - İstanbul 5996 Sayılı Kanunun 41. Maddesi 1. Fıkrası c bendi
4733 Sayılı Kanunun 8. Mad. 5. Fıkrası j bendi		 9.211,00 TL
52.827.00 TL		 05.01.2024-2023-İST/FAT/176
11.12.2023- 2023/171
16 Cheese Cake Pastacılık Gıda Turizm Sağlık İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.-Dr fish Şehsuvarbey Mah. Kenedy Cad. Kumkapı Balıkçılar Çarşısı No:5A Fatih - İstanbul 5996 Sayılı Kanunun 41. Maddesi 1. Fıkrası c bendi
4733 Sayılı Kanunun 8. Mad. 5. Fıkrası j bendi		 9.211,00 TL
52.827.00 TL		 05.01.2024-2023/İST/FAT/175
08.12.2023- 2023/169
17
Ercan KURT-Samatya Kültür Kafe		 Kocamustafapaşa Mah. Muallim Fevzi Sok. No:3 Fatih – İstanbul 5996 Sayılı Kanun 41. Maddesi 1. Fıkrası c bendi 4.132,00 TL 02.01.2023-2022/İST/FAT/194
18 Özgür Hedef Gıda Tur. İnş.San ve Tic. Ltd. Şti. Binbirdirek Mah. Dizdariye Çeşmesi Sk. No:11/B Fatih/İSTANBUL 4733 Sayılı Kanunun 8. Mad.5. Fıkrası j bendi 52.827.00 TL 04.10.2023- 2023/103
19 Safir01 Restoran Otel ve Tic. Ltd. Şti. Sultan Ahmet Mah. Mimar Mehmetağa Cad. No:14/1 Fatih/İSTANBUL 4733 Sayılı Kanunun 8. Mad.5. Fıkrası j bendi 52.827.00 TL 25.10.2023 -2023/139
20 Pluton Otelcilik Turizm ve Ticaret Limited Şirketi Aksaray Mah. Koçibey Sok. No:13 Fatih - İstanbul 5996 Sayılı Kanunun 41. Maddesi 1. Fıkrası d bendi 18.381,00 TL 08.02.2024-2018/İST/FAT/467
21 Burç İlaç ve Kozmetik Tic. Ltd. Şti Koca Mustafa Paşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. No:125/4 Fatih/İstanbul 5996 Sayılı Kanunun 40. Maddesi 1. Fıkrası f bendi 46.159.00 TL 21.02.2024-2023/İST/FAT/186
22 Burç İlaç ve Kozmetik Tic. Ltd. Şti Koca Mustafa Paşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. No:125/4 Fatih/İstanbul 5996 Sayılı Kanunun 42. Maddesi 4. Fıkrası 9042,82 TL
8523,13 TL		 22.02.2024 -13319980
23 Burç İlaç ve Kozmetik Tic. Ltd. Şti Koca Mustafa Paşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. No:125/4 Fatih/İstanbul 5996 Sayılı Kanunun 42. Maddesi 4. Fıkrası 3415,43 TL 01.02.2024 -13067357

Basın No: ILN02000223

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FATİH İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİGAT
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