Örnek No:55*
T.C.
ALANYA
2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2022/25 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2022/25 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, MAHMUTLAR Mahalle/Köy, 4381 Parsel, zemin kat 2.nolu B.BL Nolu Bağımsız Bölüm
pp Adresi : Mahmutlar Mah.Barbaros Cad.Ambiance12 Apt.No:134/B Alanya Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 127 m2
Arsa Payı : 6/76
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı konut+ticari alanlı olarak ayrılan alanda kalmaktadır. Ayrık nizam 5 kat müsadelidir.
Kıymeti : 13.450.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Yönetim planı 30.05.2008
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 10:06
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 10:06
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/06/2024 - 10:06
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/06/2024 - 10:06
11/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02000968
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