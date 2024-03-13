T.C.

ALANYA

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/25 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 10:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 10:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/06/2024 - 10:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/06/2024 - 10:06

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, MAHMUTLAR Mahalle/Köy, 4381 Parsel, zemin kat 2.nolu B.BL Nolu Bağımsız Bölümpp Adresi : Mahmutlar Mah.Barbaros Cad.Ambiance12 Apt.No:134/B Alanya Alanya / ANTALYAYüzölçümü : 127 m2Arsa Payı : 6/76İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı konut+ticari alanlı olarak ayrılan alanda kalmaktadır. Ayrık nizam 5 kat müsadelidir.Kıymeti : 13.450.000,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Diğer : Yönetim planı 30.05.2008

11/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02000968

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