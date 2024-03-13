T.C. İSTANBUL ANADOLU 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/914 Esas

KARAR NO : 2023/966

Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05/12/2023 tarihli ilamı ile 359/b-1, 359/b-1 maddesi gereğince 4 YIL 2 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Muhittin ve Mediha oğlu, 04/09/1973 doğumlu, Sakarya, Adapazarı, Tepekum mah/köy nüfusuna kayıtlı SAFET BÖLÜKBAŞI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ TİRAJI 50.000 NİN ÜZERİNDE GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 11.03.2024

Basın No: ILN02001210

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