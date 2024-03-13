T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2024 - 12:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2024 - 12:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/05/2024 - 12:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/06/2024 - 12:10

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri: İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, SAFRA Mahalle/Köy, KAPANARYA Mevkii, 2005 Parsel, 3 Nolu Bağımsız BölümAdresi: İstanbul, Küçükçekmece İlçesi, Kanarya (Tapuda: Safra) Mahallesi, Serçe Sokak Dış Kapı No :88Küçükçekmece / İSTANBULTapu Kaydı: Dosyada bulunan 18.12.2023 tarihli tapu kayıt örneğine göre; İstanbul, Küçükçekmece İlçesi, Safra Mahallesi, Kapanarya Mevkiinde bulunan 2005 parsel sayılı 192,67m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli "5 Katlı Betonarme Mesken ve Arsası" vasıflı taşınmazda 25/100 arsa paylı 1.kat (3) nolu meskenin tamamının Ali Duran Akar adına kayıtlı olduğu, kaydında dosya haczi ile takyidatlar mevcut olduğu bildirilmiştir.İmar Durumu: Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 442189 sayılı imar durum belgesine göre; Küçükçekmece İlçesi, Kanarya Mahallesi, 2005 parsel sayılı taşınmaz, 15.12.2006, 26.02.2018, 22.03.2021, 26.05.2022 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Küçükçekmece Merkez Revizyon Uygulama İmar Planında,plannotlarının1.21 maddesindeki hükümlere haiz İ-4 (İkiz Nizam 4 kat) Konut Alanında kalmaktadır. Havamania kriterlerinden dolayı maksimum bina yüksekliği ve kat adedi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tespit edilecek RS kotuna göre belirlenecektir denilmiştir.Taşınmazın Halihazır Durumu : Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Küçükçekmece İlçesi, Kanarya (Tapuda: Safra) Mahallesi, Serçe Sokakta, tapunun 2005 parsel numarasında kayıtlı ve Serçe Sokaktan 88 dış kapı numarası alan 192,67m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli ?5 Katlı Betonarme Mesken ve Arsası? vasıflı taşınmazda 25/100 arsa paylı 1.kat (3) nolu meskenin tamamı niteliğindedir. Bodrum kat+ zemin kat+ 3 normal kat+ çatı kattan müteşekkil, B.A.K. Tarzda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, üç yılık ömre sahip, katlarında birer daireli, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı ile asansörü mevcut ana binanın 1.normal katında yer alan daire, plan itibariyle antre, salon, mutfak, üç oda, banyo- WC ve balkon mahallerinden ibaret, 78m2 brüt alana sahip, seramik ve laminat parke zeminli, duvarları sıvalı boyalı, mutfakta sabit tezgah ile mutfak dolapları, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları ikmal edilmiş durumda, PVC doğramalı, çelik giriş kapılı, taşınmaz dahilinde elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları mevcuttur. Satışa konu taşınmaz, bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören konut alanında yer almaktadır.Kıymeti: 3.000.000,00 TLKDV Oranı: %1Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.Şerh: İhtiyati Tedbir: Küçükçekmece 12. Asliye Hukuk Mahkemesi nin 14/09/2022 tarih 2022/236 sayılı Mahkeme Müzekkeresi sayılı yazıları ile (Açıklama: İhtiyati Tedbir)

12/03/2024 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02001358

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