BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 15.03.2024 00:00
ESAS NO : 2023/1860
KARAR NO: 2024/219
SANIK : ABDULLAH ALALİ
Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/01/2024 tarihli ilamı mağdur Muhammed ve Emeloğlu, 25/05/1995 doğumlu ABDULLAH ALALİ'ye tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup,
İlanın kendisine tebliğden itibaren 7 gün içerisinde İstinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar tebligat yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 12/03/2024
Basın No: ILN02001627
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