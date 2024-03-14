BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/1860

KARAR NO: 2024/219

SANIK : ABDULLAH ALALİ

Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/01/2024 tarihli ilamı mağdur Muhammed ve Emeloğlu, 25/05/1995 doğumlu ABDULLAH ALALİ'ye tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup,

İlanın kendisine tebliğden itibaren 7 gün içerisinde İstinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar tebligat yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 12/03/2024

Basın No: ILN02001627

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