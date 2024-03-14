İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

12) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

12.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler:

12.1.1. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdanı sureti,

12.1.2. Yabancı İsteklilerin tebligat için Türkiye sınırları içinde adres gösterir belge,

12.1.3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

a) Gerçek kişi olması halinde ihale yapıldığı yıl içinde alınmış, ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (12.1.3.a.) ve (12.1.3.b.)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,

12.1.4. İmza Sirküleri,

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (12.1.4.a.) ve (12.1.4.b.) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.

12.1.5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gereklidir.)

12.1.6. İhale dokümanı satın alındığına dair belge (İhaleye Ortak girişim olarak katılım olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.)

12.1.7. SGK'ya borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge, (Ortak girişim ve/veya konsorsiyum olunması halinde; Ortak girişim ve/veya konsorsiyumu oluşturan tüzel kişilerin her birinin işbu belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.)

12.1.8. Bina ve tesis yönetimi hizmetleri kapsamında;

a. ISO 14001 çevre yönetim sistemi belgesi,

b. ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesi,

c. İSO 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi belgesi,

d. İSO 22301 İş Süreklilik Yönetim Sistemi belgesi,

e. ISO 45001 İş sağlığı güvenliği yönetim sistemi belgesi

(Ortak girişim ve/veya konsorsiyum olunması halinde; Ortak girişim ve/veya konsorsiyumu oluşturan tüzel kişilerin her birinin işbu belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.)

12.1.9. İstekliler sermayelerinin en az 1.000.000.-TL (Birmilyon Türk Lirası) olduğuna dair yetkili kurumlardan alınmış belgeleri sunacaklardır. Ortak girişim olması halinde ortaklardan her birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir.

12.1.10. İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait en az 10.000.000.-TL (Onmilyon Türk Lirası) ciro elde ettiğini yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairelerince onaylanmış evraklarla tevsik eden belgeler, (Ortak girişim ve/veya konsorsiyum olunması halinde; Ortak girişim ve/veya konsorsiyumu oluşturan tüzel kişilerin her birinin işbu belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.)

12.1.11. Belediyeye kira, ecrimisil, işletme bedeli, intifa hakkı, tahsis bedeli borcu bulunmadığına ilişkin "borcu yoktur" belgesi (İşbu belge; İdare, Belediye Gelirler Müdürlüğünden temin edilecek olup ortak girişim ve/veya konsorsiyum olunması halinde; Ortak girişim ve/veya konsorsiyumu oluşturan tüzel kişilerin her birinin işbu belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.)

12.1.12. Belediye veya istekli tarafından kira, ecrimisil, işletme bedeli, intifa hakkı, tahsis bedeli borcuna ilişkin tahsil ve tahliye davası açılmadığını belirtir Belediye Hukuk Müşavirliğinden temin edilecek belge, (Ortak girişim ve/veya konsorsiyum olunması halinde; Ortak girişim ve/veya konsorsiyumu oluşturan tüzel kişilerin her birinin işbu belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.)

12.1.13. İhale ilan tarihinden itibaren son 2 (iki) yıl içerisinde aşağıda istenen faaliyet alanında toplam 2.000.000.-TL (İkimilyon Türk Lirası) tutarında iş deneyim ve/veya iş bitirme belgesi/belgeleri sunacaktır. İş deneyim belgesi bir veya birden fazla sözleşmeye dayalı olarak kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olmalıdır. Ortak girişim olması halinde ortaklardan her birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekmektedir. Kamuda gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak kamu kurumları tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesi, özel sektörde gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak sözleşme ve sözleşmeye dayalı olarak düzenlenen faturalar ibraz edilmelidir.

12.1.14. Kamu veya Özel sektöre gerçekleştirilmesi kaydıyla benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.

- En az 4.000 m² lik kurulu bir alana sahip ve bünyesinde en az 20 adet ticari alan bulunduran bir kompleksi işlettiğine dair belge,

12.1.15. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri zorunludur.

Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye sahip olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak olabilir.

İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

12.2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, aşağıdaki belgeleri İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

12.2.1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat,

12.2.2. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah, nüfus cüzdanı sureti,

12.2.3. Yabancı isteklilerin Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi (adres beyanı),

12.2.4. Tüzel kişiler için, Türkiye'de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı),

12.2.5. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi.

a) Gerçek kişi olması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (12.2.5.a.) ve (12.2.5.b.)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,

12.2.6. İmza sirküleri,

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (12.2.6.a.) ve (12.2.6.b.) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.

12.2.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

12.2.8. Ortak girişim olması halinde, şartname ekli örneğine uygun olarak ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi,

Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye sahip olmalıdır, ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi pilot ortak olabilir.

13) İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

14) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

15) İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

16) İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Şube Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy- İstanbul adresine, 26 Mart 2024 saat:12.00'a kadar yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan kendilerine iade edilecektir.

17) Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır

18) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, 26 Mart 2024 Saat:16.00'a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzakkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu'na teslim edeceklerdir.

19) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

20) Telgraf veya Faks'la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İLAN OLUNUR .