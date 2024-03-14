SİGORTACILIK HİZMETİ ALINACAKTIR

Giriş Tarihi: 15.03.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 01:27
|İKN
|:
|2024/283450
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|İSTON İSTANBUL BETON ELEMANL. VE HAZIR BETON FAB. SAN. VE TİC. A.Ş.
|b) Adresi
|:
|ORUÇ REİS MAH. VADİ CAD. GİYİMKENT SİTESİ NO:108 İSTANBUL TİCARET SARAYI K.6 ESENLER/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2125378200 - 2125378207
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|a) Adı
|:
|İSTON A.Ş. İŞYERİ SİGORTALARI VE MALİ MESULİYET HİZMET ALIMI
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
|1 YIL SÜRELİ İŞYERİ SİGORTALARI VE MALİ MESULİYET HİZMETİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|İSTON A.Ş. 'ye ait Genel Müdürlük Binası ve Yerleşkesi ile Fabrikaları, Laboratuvarları ve Tesisleri
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır
|d) İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde işe başlanacaktır.
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|16.04.2024 - 10:00
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|İSTON İSTANBUL BETON ELEMANLARI VE HAZIR BETON FABRİKALARI SAN. VE TİC. A.Ş. Oruç Reis Mah. Vadi Cad.No:108 Giyimkent Sitesi İstanbul Ticaret Sarayı K:6 Esenler/İSTANBUL
İstekliler ihale tarihinde geçerli durumda olan yetki belgelerini, e-teklif kapsamında beyan edecektir.
İstekliler Sigorta acentesi ise; hangi sigortanın yetkili acentesi olduklarını gösteren acentelik belgelerini e-teklif kapsamında beyan edecektir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
|Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
|4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
|4.4.1.
Sağlık ve Hayat Sigortası işleri hariç her türlü Sigorta işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Sigorta Hizmetleri/0,78
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Basın No: ILN02002472
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