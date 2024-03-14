T.C. CEYHAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2017/142 Esas

Konu : Gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi ilanen tebliği

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Davacı , HAZİNE ileDavalılar ABDULBARİ ÇİFTÇİ ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Kadastral Parselin İhyası) davası nedeniyle; 1-Dava şartı yokluğundan davanın usulden REDDİNE,

2-Davacı harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

3-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,

4-Bakiye gider avansının kararın kesinleşmesini takiben davacıya iadesine,

Dair davacı vekilinin yüzüne karşı kararın tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği,

Ceyhan 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/142 E. 2019/383 K. Sayılı kararının "Adana ili Ceyhan ilçesi Çatalhüyük mevkii 69 parsel sayılı taşınmazın davalıların kök murisi adına tespit edilmiştir. Bu tespite karşı hazine itirazı Tapulama Komisyonunca ret edilmiş, bunun üzerine Tapulama Mahkemesinde açılan tespitin iptali davasının husumet yönünden ret edilmiş, taşınmaz davalıların kök murisine Devlet tarafından tevzian verilmiştir. Hazine adına tapulu taşınmazların kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği ile iktisabının ve şahısların özel mülkiyetlerine konu olmasının mümkün değildir. Bu nedenlerle dava konusu taşınmazların tapu kayıtlarının iptali ile hazine adına tesciline karar verilmesi gerekmektedir. Fakat yerel mahkemece beyan ve taleplerimiz dikkate alınmaksızın dava şartı yokluğundan davalı lehine hüküm kurulmuştur. Dava şartı yokluğundan davanın reddedilmesi haksız ve hukuka aykırı olup tarafımızca kabul edilmemektedir. Tüm dosya kapsamından da anlaşılacağı üzere söz konusu taşınmazın hazine adına kayıt ve tescilinin olmaması maliye hazinesini zarara uğratacak nitelikte olup yerel mahkemece verilen kararın kaldırılması, haklı davamızın Kabulüne karar verilmesi" şeklinde davacı Hazine vekilince istinaf edildiği, İstinaf dilekçesi ve gerekçeli kararın davalılar/dahili davalılar Ertuğrul Çiftçi, Günay Çiftçi, Fatma Çiftçi,Kubilayhan Çiftçi, Murat Çiftçi, Rahşan Özkan, Yılmaz Çiftçi'ye tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02002013

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