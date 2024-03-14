T.C. KAHRAMANKAZAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/133 Esas

DAVALI : ASİLDÖNER GIDA TARIM HAYVANCILIK TAŞIMACILIK İMALAT İTHALAT İHRACAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Saray Mah.53 Cad. Bina No: 37 Kahramankazan/ ANKARA

Davacı ANKARA VALİLİĞİ tarafından aleyhinize açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma günü olan 24/04/2024 günü saat: 11:00'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02001661

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