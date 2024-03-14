T.C. KONYA 3. İCRA CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2022/134KARAR NO : 2023/281

Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/12/2023 tarihli ilamı ile 5/1 maddesi gereğince 65970 TL ADLİ PARA, ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞI (SÜRESİZ) cezası ile cezalandırılan Semi Kon Tekst.Nak. Toptan gıda iç ve dış Tic. Ltd. Şti yetkilisi Gayrat ve Hanıfe oğlu, 11/01/1998 doğumlu, Özbekistan uyruklu FARRUKH KODIROV tüm aramalara rağmen bulunamamış, adresi tespit edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02002176

#ilan.gov.tr