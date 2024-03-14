T.C. SALİHLİ 1. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2023/651 Esas 13/02/2024

İLAN

Davacı Ayfer ÇOPKUR'un Davalı Harun ALKIŞ aleyhine açılan velayetin değiştirilmesi davasında davalı Harun Alkış'ın belirtilen adreslerine yapılan tebligatların iade geldiği, mernis adresinin bulunmadığı, yapılan adres araştırmalarında adresinin tespit edilmemesi nedeni ile kendisine ilan yolu ile tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Davalı Harun ALKIŞ (T.C:56425330536)Davacı 24/11/2023 tarihli dava dilekçesinde: velayeti davalı babada bulunan küçük Umut Can Alkış'ın velayetinin tarafına verilmesi talebinin bulunduğu, işbu davaya karşı "HMK'nun 121-122-126 ve 127. maddeleri gereğince İKİ HAFTALIK SÜRE içerisinde davaya cevap dilekçesi verebileceğiniz, aksi takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu daihtar olunarak" ilan ile birlikte dava dilekçesinin ve ihtaratın tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde ihtarat gereği işlem yapmanız aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususları ilan olunur."

Basın No: ILN02001534

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