T.C. TRABZON 1. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2019/949 Esas

DAVALI : ALİ KHAVARİ

Davacı MASOUMAH JAAFARİ tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekilinin mahkememize sunmuş olduğu 10/12/2019 tarihli dava dilekçesinde özetle; davalı ile 20 yılönce zorla evlendirildiklerini, tarafların İran sınırları içerisinde evlendiklerini, 8. yılın sonunda müvekkilinin bir erkek çocuğunun olduğunu, ikinci çocuğun da evliliklerinin 9. senesinde dünyaya geldiğini, davalının evlilik birliğinde bir eşten beklenmeyecekhareketler içerisinde olduğunu, sahiplenme duygusunu müvekkiline hiçbir zaman yaşatmadığını, davalının müvekkiline karşı şiddet uyguladığını, evlilik süresince davalı sadece kendisinin ve ailesinin istekleri doğrultusunda yaşadığını, davalının evlilik birliğinin kendisine yüklemiş olduğu sorumlulukları yerine getirmediğini, tarafların ikinci çocukları 13 yaşına geldiğindedavalının artık ortak konuta dahi gelmemeye başladığını, müvekkilin 2018 yılında Türkiye'ye geldiğini, bu tarihten sonrada müvekkilinin eşini hiç görmediğini, davalının kusurludavranışları nedeniyle taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve evlilik birliğinin devamına imkan vermeyecek nitelikte şiddetli geçimsizliğin olduğunu bu nedenle tarafların boşanmalarına karar verilmesini, müşterek çocukların velayetlerinin müvekkiline verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, adresinizde bulunamadığınız gerekçesiyle tebligat usulüne uygun yapılamamıştır. Mernis adresinizin bulunmaması ve yapılan adres araştırması sonucunda yeni bir adresin bulunamaması nedeniyle dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir. T.K 'nun 28-31 maddeleri uyarınca dava dilekçesinin ilanen tebliğine, ilandan itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve bu tarihten itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçenizi, delil dilekçenizi ve tanıklarınızın bilgilerini içeren dilekçenizi sunmanıza, aksi halde HMK 128 maddesi uyarınca dava dilekçesinde ileri sürülen tüm hususların tarafınızca inkar edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02002178

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