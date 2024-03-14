T.C. VAN 1. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/597 Esas

DAVALI : ŞABAN GÜR- 12071422032-Akbük Köyü Merkez Mah. 5. Sok. No:13 Tosya/ KASTAMONU

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Eşya Alacağı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dilekçeler aşamasında tanık deliline dayanmış olmanız ve yeterli miktarda delil avansı bulunmaması nedeniyle; 15 Aralık 2022 Tarihli ve 32044 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 2023 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi uyarınca 2 tanık için her bir tanık için ayrı ayrı 100,00'er TL tanıklık ücreti ve 120,00'şer TL tebligat ücreti olmak üzere toplam 440,00 TLdelil avansınıniki haftalık kesin süre içerisindemahkemeler veznesine yatırılması gerektiği, süresi içerisinde yatırılmadığı takdirde HMK'nın 324. maddesi gereğince; tanık deliline dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği hususları ile;

Durusma Günü: 14/05/2024 günü saat: 10:50'de geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150.madde (gereğince dosyanın işlemden kaldırılacağı) hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN tebliğ olunur.

Basın No: ILN02002104

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