T.C. BESNİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/3 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2023/3 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Adıyaman İl, Besni İlçe, YAYIKLI Mahalle/Köy, Köy arkası Mevkii, 108 Ada, 125 Parsel, Taşınmaz tapu da Fıstıklık vasfındadır.
Adresi : Yayıklı Köyü Köy Arkası Mevkii Besni / ADIYAMAN
Yüzölçümü : 4.588,57 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 202.663,37 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir. (3402 sayılı kanunun 22.maddesinin 2. Fıkrasının (a ) bendi uygulanmaktadır.
Artırma Bilgileri
2 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2024 - 11:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 11:35
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 11:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 11:35
Özellikleri : Adıyaman İl, Besni İlçe, YAYIKLI Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 119 Ada, 7 Parsel, Taşınmaz tapuda iki katlı avlulu kargir ev vasfındadır. Üzerindeki yapı 35-40 yıllık kargir yapıdır.
Adresi : Yayıklı Köyü, Köyiçi Mevkii Besni / ADIYAMAN
Yüzölçümü : 165,63 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 271.986,90 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir. (3402 sayılı kanunun 22.maddesinin 2. Fıkrasının (a ) bendi uygulanmaktadır.
Artırma Bilgileri
3 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2024 - 11:55
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 11:55
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 11:55
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 11:55
Özellikleri : Adıyaman İl, Besni İlçe, YAYIKLI Mahalle/Köy, Köy arkası Mevkii, 108 Ada, 73 Parsel, Taşınmaz tapu da Fıstıklık vasfında kapama Antep fıstığı bahçesidir
Adresi : Yayıklı Köyü, Köy Arkası Mevkii Besni / ADIYAMAN
Yüzölçümü : 30.376,61 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.341.643,73 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir. (3402 sayılı kanunun 22.maddesinin 2. Fıkrasının (a ) bendi uygulanmaktadır.
Artırma Bilgileri
4 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2024 - 12:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 12:05
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 12:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 12:05
Özellikleri : Adıyaman İl, Besni İlçe, YAYIKLI Mahalle/Köy, Eşek meydanı Mevkii, 104 Ada, 51 Parsel, Taşınmaz tapu da Bağ vasfında kapama Antep fıstığı bahçesidir
Adresi : Besni Yayıklı Köyü, Eşek Meydanı Mevkii Besni / ADIYAMAN
Yüzölçümü : 1.910,72 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 84.390,77 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir. (3402 sayılı kanunun 22.maddesinin 2. Fıkrasının (a ) bendi uygulanmaktadır.
Artırma Bilgileri
5 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2024 - 12:25
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 12:25
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 12:25
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 12:25
Özellikleri : Adıyaman İl, Besni İlçe, YAYIKLI Mahalle/Köy, kuyu arkası Mevkii, 144 Ada, 40 Parsel, Taşınmaz tapu da Bağ ve Fıstıklık vasfında kapama Antep fıstığı bahçesidir.
Adresi : Yayıklı Köyü, Kuyu Arkası Mevkii Besni / ADIYAMAN
Yüzölçümü : 4.512,78 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 199.315,95 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir. (3402 sayılı kanunun 22.maddesinin 2. Fıkrasının (a ) bendi uygulanmaktadır.
Artırma Bilgileri
6 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2024 - 13:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 13:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 13:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 13:30
Özellikleri : Adıyaman İl, Besni İlçe, YAYIKLI Mahalle/Köy, Eşek Meydanı Mevkii, 105 Ada, 22 Parsel, Taşınmaz tapu da Bağ vasfında kapama Antep fıstığı bahçesidir..
Adresi : Yayıklı Köyü Eşek Meydanı Mevkii Besni / ADIYAMAN
Yüzölçümü : 2.569,20 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 113.473,85 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir. (3402 sayılı kanunun 22.maddesinin 2. Fıkrasının (a ) bendi uygulanmaktadır.
Artırma Bilgileri
7 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2024 - 13:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 13:50
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 13:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 13:50
Özellikleri : Adıyaman İl, Besni İlçe, YAYIKLI Mahalle/Köy, Gedik Mevkii, 105 Ada, 107 Parsel, Taşınmaz tapu da fıstıklık vasfında kapama Antep fıstığı bahçesidir.
Adresi : Yayıklı Köyü, Gedik Mevkii Besni / ADIYAMAN
Yüzölçümü : 3.768,35 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 166.436,71 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir. İrtifak Hakkı : TEK Genel Müdürlüğü lehine 2100 m2 lik kısmına daime irtifak hakkı vardır.
Artırma Bilgileri
8 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2024 - 14:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 14:10
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 14:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 14:10
Özellikleri : Adıyaman İl, Besni İlçe, YAYIKLI Mahalle/Köy, Dip Mevkii, 108 Ada, 8 Parsel, fıstıklık vasfında kapama Antep fıstığı bahçesidir.
Adresi : Yayıklı Köyü, Dip Mevkii Besni / ADIYAMAN
Yüzölçümü : 2.409,06 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 106.400,95 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir. (3402 sayılı kanunun 22.maddesinin 2. Fıkrasının (a ) bendi uygulanmaktadır.
Artırma Bilgileri
9 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2024 - 14:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 14:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 14:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 14:30
Özellikleri : Adıyaman İl, Besni İlçe, YAYIKLI Mahalle/Köy, Dip Mevkii, 108 Ada, 44 Parsel, Taşınmaz tapu da fıstıklık vasfında kapama Antep fıstığı bahçesidir.
Adresi : Yayıklı Köyü Dip Mevkii Besni / ADIYAMAN
Yüzölçümü : 9.346,29 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 412.797,59 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir. (3402 sayılı kanunun 22.maddesinin 2. Fıkrasının (a ) bendi uygulanmaktadır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2024 - 14:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 14:50
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 14:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 14:50
03/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02004060
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