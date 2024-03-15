T.C. BESNİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2024 - 11:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 11:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 11:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 11:35

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2024 - 11:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 11:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 11:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 11:55

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2024 - 12:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 12:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 12:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 12:05

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2024 - 12:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 12:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 12:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 12:25

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2024 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 13:30

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2024 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 13:50

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2024 - 14:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 14:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 14:10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2024 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 14:30

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2024 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 14:50

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Adıyaman İl, Besni İlçe, YAYIKLI Mahalle/Köy, Köy arkası Mevkii, 108 Ada, 125 Parsel, Taşınmaz tapu da Fıstıklık vasfındadır.Adresi : Yayıklı Köyü Köy Arkası Mevkii Besni / ADIYAMANYüzölçümü : 4.588,57 m2İmar Durumu :YokKıymeti : 202.663,37 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir. (3402 sayılı kanunun 22.maddesinin 2. Fıkrasının (a ) bendi uygulanmaktadır.Özellikleri : Adıyaman İl, Besni İlçe, YAYIKLI Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 119 Ada, 7 Parsel, Taşınmaz tapuda iki katlı avlulu kargir ev vasfındadır. Üzerindeki yapı 35-40 yıllık kargir yapıdır.Adresi : Yayıklı Köyü, Köyiçi Mevkii Besni / ADIYAMANYüzölçümü : 165,63 m2İmar Durumu :YokKıymeti : 271.986,90 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir. (3402 sayılı kanunun 22.maddesinin 2. Fıkrasının (a ) bendi uygulanmaktadır.Özellikleri : Adıyaman İl, Besni İlçe, YAYIKLI Mahalle/Köy, Köy arkası Mevkii, 108 Ada, 73 Parsel, Taşınmaz tapu da Fıstıklık vasfında kapama Antep fıstığı bahçesidirAdresi : Yayıklı Köyü, Köy Arkası Mevkii Besni / ADIYAMANYüzölçümü : 30.376,61 m2İmar Durumu :YokKıymeti : 1.341.643,73 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir. (3402 sayılı kanunun 22.maddesinin 2. Fıkrasının (a ) bendi uygulanmaktadır.Özellikleri : Adıyaman İl, Besni İlçe, YAYIKLI Mahalle/Köy, Eşek meydanı Mevkii, 104 Ada, 51 Parsel, Taşınmaz tapu da Bağ vasfında kapama Antep fıstığı bahçesidirAdresi : Besni Yayıklı Köyü, Eşek Meydanı Mevkii Besni / ADIYAMANYüzölçümü : 1.910,72 m2İmar Durumu :YokKıymeti : 84.390,77 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir. (3402 sayılı kanunun 22.maddesinin 2. Fıkrasının (a ) bendi uygulanmaktadır.Özellikleri : Adıyaman İl, Besni İlçe, YAYIKLI Mahalle/Köy, kuyu arkası Mevkii, 144 Ada, 40 Parsel, Taşınmaz tapu da Bağ ve Fıstıklık vasfında kapama Antep fıstığı bahçesidir.Adresi : Yayıklı Köyü, Kuyu Arkası Mevkii Besni / ADIYAMANYüzölçümü : 4.512,78 m2İmar Durumu :YokKıymeti : 199.315,95 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir. (3402 sayılı kanunun 22.maddesinin 2. Fıkrasının (a ) bendi uygulanmaktadır.Özellikleri : Adıyaman İl, Besni İlçe, YAYIKLI Mahalle/Köy, Eşek Meydanı Mevkii, 105 Ada, 22 Parsel, Taşınmaz tapu da Bağ vasfında kapama Antep fıstığı bahçesidir..Adresi : Yayıklı Köyü Eşek Meydanı Mevkii Besni / ADIYAMANYüzölçümü : 2.569,20 m2İmar Durumu :YokKıymeti : 113.473,85 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir. (3402 sayılı kanunun 22.maddesinin 2. Fıkrasının (a ) bendi uygulanmaktadır.Özellikleri : Adıyaman İl, Besni İlçe, YAYIKLI Mahalle/Köy, Gedik Mevkii, 105 Ada, 107 Parsel, Taşınmaz tapu da fıstıklık vasfında kapama Antep fıstığı bahçesidir.Adresi : Yayıklı Köyü, Gedik Mevkii Besni / ADIYAMANYüzölçümü : 3.768,35 m2İmar Durumu :YokKıymeti : 166.436,71 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir. İrtifak Hakkı : TEK Genel Müdürlüğü lehine 2100 m2 lik kısmına daime irtifak hakkı vardır.Özellikleri : Adıyaman İl, Besni İlçe, YAYIKLI Mahalle/Köy, Dip Mevkii, 108 Ada, 8 Parsel, fıstıklık vasfında kapama Antep fıstığı bahçesidir.Adresi : Yayıklı Köyü, Dip Mevkii Besni / ADIYAMANYüzölçümü : 2.409,06 m2İmar Durumu :YokKıymeti : 106.400,95 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir. (3402 sayılı kanunun 22.maddesinin 2. Fıkrasının (a ) bendi uygulanmaktadır.Özellikleri : Adıyaman İl, Besni İlçe, YAYIKLI Mahalle/Köy, Dip Mevkii, 108 Ada, 44 Parsel, Taşınmaz tapu da fıstıklık vasfında kapama Antep fıstığı bahçesidir.Adresi : Yayıklı Köyü Dip Mevkii Besni / ADIYAMANYüzölçümü : 9.346,29 m2İmar Durumu :YokKıymeti : 412.797,59 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir. (3402 sayılı kanunun 22.maddesinin 2. Fıkrasının (a ) bendi uygulanmaktadır.

03/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02004060

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