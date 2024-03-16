T.C. İSTANBUL 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/573 Esas Konu : Gaiplik İlanı AYLA AYTAN ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen LEYLA ÇELİK gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 05/03/2024

GAİP

TC KİMLİK NO : 57034075146

ADI SOYADI : LEYLA ÇELİK

BABA ADI : ALİ

ANA ADI : NİMET

DOĞUM TARİHİ : 28/02/1944

DOĞUM YERİ : İSTANBUL

Basın No: ILN02004050

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