T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/424 Esas

KARAR NO : 2024/25

Hırsızlık suçundan SSÇ Pınar Özmut hakkında Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16.01.2024 tarihli ilamı ile TCK 141/1 maddesi gereğince 3 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8), çocuğun 3 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına,olayın özelliği gözönüne alınarak herhangi bir yükümlülük yüklenmesine yer olmadığına karar verilmiş olup, Mahkememizce verilen gerekçeli karar Tounsi ve Menouba'dan olma, 1982 Cezayir doğumlu MÜŞTEKİ FAİZA AMARNIA tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli karar ve itiraz dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin yurt genelinde yayın yapan trajı 50.000 üstü olan bir gazetede ve internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı taktirde kararın kesinleşeceği hususu İLAN OLUNUR. 05.05.2023

Basın No: ILN02003435

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