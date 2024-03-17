T.C. İSKENDERUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 18.03.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 00:11
Sayı : 2019/330 Esas
İ L A N
Mahkememizde görülmekte olan MirasçılıkBelgesi davası nedeniyle; Muris Alican oğlu Mehmet Söyler'in kızı AYŞE SÖYLER'in sağ olup olmadığı hususunda bilgi sahibi olanların mahkememize başvurmaları, TMK 594 gereği hak sahiplerinin ilandan başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatını bildirmesi aksi halde miras sebebiyleistihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceği İLANEN İHTAR OLUNUR.
Basın No: ILN02004041
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