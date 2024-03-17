T.C. İSKENDERUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2019/330 Esas

İ L A N

Mahkememizde görülmekte olan MirasçılıkBelgesi davası nedeniyle; Muris Alican oğlu Mehmet Söyler'in kızı AYŞE SÖYLER'in sağ olup olmadığı hususunda bilgi sahibi olanların mahkememize başvurmaları, TMK 594 gereği hak sahiplerinin ilandan başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatını bildirmesi aksi halde miras sebebiyleistihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceği İLANEN İHTAR OLUNUR.

Basın No: ILN02004041

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