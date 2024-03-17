T.C. SANDIKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Sayı : 2021/7 Esas

İLAN METNİ

Davacı , HATİCE ŞENTÜRK ileDavalı , ERDAL ŞENTÜRK arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

12/09/2024 günü saat 10:00'da yapılacak olan ön inceleme duruşma gününün kendisine tebligat yapılamayan, adresi tespit edilemeyen davalı ERDAL ŞENTÜRK'e tebligat kanununun 28. maddesine göre ilanen tebliğine karar verilmiş olduğundan;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; tarafların 25/07/2007 tarihinde evlendiklerini, 3 yıl öncesine kadar Mali'de yaşadıklarını, bu evlilikten müşterek 12 yaşında Niyazi Eren Şentürk ve 10 yaşında Zeynep Sude Şentürk isimlerinde çocukları olduğunu, davalının davacıya şiddet uyguladığını, son olarak davalının başka bir bayanla mesajlaştığını öğrendiğini, davacı ve müşterek çocukların Türkiye'ye geldiğini, yakın zamanda davalının diğer bayanla imam nikahlı olarak yaşadığını ve hatta çocukları olduğunu öğrendiğini, bu sebeple boşanma davası açmak zorunda kaldığını belirterek; davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına, müşterek çocuklar Niyazi Eren ile Zeynep Sude Şentürk'ün velayetlerinin davacıya verilmesine, müşterek çocuklar için ayrı ayrı aylık 750,00'şer TL nafakaya hükmedilmesine, davacı için aylık 1.000,00 TL nafakaya hükmedilmesine, 100.000,00 TL maddi-100.000,00 TL manevi olmak üzere toplam 200.000,00 TL tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Belirlenen ön inceleme duruşma günü olan 12/09/2024 günü saat 10:00'da;

Sulh için hazırlık yapmanız duruşmaya taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi halinde gelmeyen tarafın yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız, başka yerden getirtilecek belgeler için gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız İLANEN TEBLİĞ ve ihtar olunur.

Basın No: ILN02003518

#ilan.gov.tr