T.C.BATMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Sayı :
2024/74 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı Ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Batman İli, Merkez İlçesi, Karşıya Mahallesi 696 ada 152 parselin kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili talepli dava açılmış olup davalıların duruşmanın atılı bulunduğu 07/05/2024
tarihinde mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri aksi takdirde HMK'nin 147/2 maddesi gereğince duruşmaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği ve itiraz edemeyecekleri, kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı Ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü yöneltileceği dava açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Batman Şubesine yatırılacağı ve yatırılan bedel üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, davalıların (maliklerin) konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini, ilan tarihinden 7 gün sonra iki hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLANEN tebliğ olunur.20/02/2024
|DAVALILAR
|DAVALILAR
|DAVALILAR
|1-Abdurrahman Güneş
2-Adnan Güneş
3-Arife Güneş
4-Avvaş Güneş
5-Aynur Aksu
6-Bülent Tanık
7-Ercan Tanık
8-Esma Taz
9-Fatma Ayhan
10-Fatma Güneş
11-Fevzi Güneş
12-Filiz Akikol
13-İbrahim Güneş
14-İlhan Tanık
15-Kamuran Gönülaçar
16-Kenan Gönülaçar
17-Levent Tanık
|18-Mehmet Gönülaçar
19-Melahat Baduk
20-Melek Güneş
21-Mensure Güneş
22-Merak Güneş
23-Meryem Güneş
24-Naime Bayam
25-Raife Oran
26-Raife Oran
27-Serpil Güneş
28-Sevinç Güneş
29-Sultan Turhan
30-Süheyla Tani
|31-Süleyman Güneş
32-Süleyman Güneş
33-Şehmus Güneş
34-Şehmus Bülent Güneş
35-Tenzile Oran
36-Tülay Gönülaçar
37-Veysi Güneş
38-yahya Güneş
39-Yeşim Tanık
40-Lütfiye Saraç
41-Rabia Güneş
42-Tevfik Güneş
Basın No: ILN02003611
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