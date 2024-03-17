T.C.BATMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

DAVALILAR DAVALILAR DAVALILAR 1-Abdurrahman Güneş

2-Adnan Güneş

3-Arife Güneş

4-Avvaş Güneş

5-Aynur Aksu

6-Bülent Tanık

7-Ercan Tanık

8-Esma Taz

9-Fatma Ayhan

10-Fatma Güneş

11-Fevzi Güneş

12-Filiz Akikol

13-İbrahim Güneş

14-İlhan Tanık

15-Kamuran Gönülaçar

16-Kenan Gönülaçar

17-Levent Tanık 18-Mehmet Gönülaçar

19-Melahat Baduk

20-Melek Güneş

21-Mensure Güneş

22-Merak Güneş

23-Meryem Güneş

24-Naime Bayam

25-Raife Oran

26-Raife Oran

27-Serpil Güneş

28-Sevinç Güneş

29-Sultan Turhan

30-Süheyla Tani 31-Süleyman Güneş

32-Süleyman Güneş

33-Şehmus Güneş

34-Şehmus Bülent Güneş

35-Tenzile Oran

36-Tülay Gönülaçar

37-Veysi Güneş

38-yahya Güneş

39-Yeşim Tanık

40-Lütfiye Saraç

41-Rabia Güneş

42-Tevfik Güneş

2024/74 EsasDavacı Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı Ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Batman İli, Merkez İlçesi, Karşıya Mahallesi 696 ada 152 parselin kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili talepli dava açılmış olup davalıların duruşmanın atılı bulunduğutarihinde mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri aksi takdirde HMK'nin 147/2 maddesi gereğince duruşmaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği ve itiraz edemeyecekleri, kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı Ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü yöneltileceği dava açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Batman Şubesine yatırılacağı ve yatırılan bedel üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, davalıların (maliklerin) konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini, ilan tarihinden 7 gün sonra iki hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLANEN tebliğ olunur.20/02/2024

Basın No: ILN02003611

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