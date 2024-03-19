ADIYAMAN 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/764 Esas

KARAR NO : 2023/966

Davacılar EBRU ÖZLEM USLU, EYYUP USLU aleyhine mahkememizde açılan Evlat Edinme davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda izah edildiği üzere;

1- Davanın KABULÜ ile; Evlat edinilmek istenen çocuklar 24838022560 T.C kimlik nolu, Sinan ve Hülya'dan olma, 17/05/2022 doğumlu MEHMET ERHAN YILMAZ ile 24562031722 TC kimlik nolu, Sinan ve Hülya'dan olma, 17/05/2022 doğumlu MİHRİBAN YILMAZ'ın evlat edinilmesinde T.M.K 311 md. gereğince anneleri olan HÜLYA YILMAZ'ın rızasının ARANMAMASINA,

2- Diyarbakır ili, Ergani İlçesi, Boğaz Mah./Köyü, Cilt 11, Hane 24'de nüfusa kayıtlı 30982432742 T.C. Kimlik nolu, Zülküf ve Bozan'dan olma, 04/02/1987 doğumlu EYYUP USLUile eşi olan 33875067458 T.C. Kimlik nolu, Ahmet ve Kadriye'den olma, 11/06/1991 doğumlu EBRU ÖZLEM USLU'nun; Adıyaman İli, Çelikhan İlçesi, Bistikan Mah, Cilt 2, 173 Hane, 24838022560 TC kimlik nolu, 17/05/2022 doğumlu MEHMET ERHAN YILMAZ ile 24562031722 TC kimlik nolu, 17/05/2022 doğumlu MİHRİBAN YILMAZ'ı BİRLİKTE EVLAT EDİNMELERİNE,

3-Adıyaman İli, Çelikhan İlçesi, Bistikan Mah, Cilt 2, 173 Hane, 24838022560 TC kimlik nolu, 17/05/2022 doğumlu MEHMET ERHAN YILMAZ'ın isminin "ZÜLKÜF ARDA"; Adıyaman İli, Çelikhan İlçesi, Bistikan Mah, Cilt 2, 173 Hane 24562031722 TC kimlik nolu, 17/05/2022 doğumlu MİHRİBAN YILMAZ'ın isminin "SEVİM AZRA" olarak değiştirilerek NÜFUSA KAYIT VE TESCİLİNE, karar verilmiş olup,

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 04/03/2024

Basın No: ILN02005122

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