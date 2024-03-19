KIZILTEPE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

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(Miras ortaklığından Doğan Elbirliği Mülkiyet Paylı Mülkiyete Çevrilecektir)



Mardin ili Kızıltepe ilçesi Kocalar Mah. 639 parsel taşınmazın 10/1161 hissesi elbirliği halinde murislerden (08/10/1935 doğumlu 6330********582) Şükriye ASLAN : Ahmet kızı adına kayıtlı iken; Milas Noterliğinden verilen 25/08/2022 tarih 5718 sayılı veraset belgesine istinaden Mirasçılar Yüksel ELİK, Fenez ELİK, Nilüfer ELİK YILMAZ, Türkan ELİK, Metin ELİK, Çetin ELİK, İsmail ELİK, Nevzat ELİK, Aysel ELİK, Müyesser ELİK, Şükriye ASLAN, Ferhat ELİK, Cengiz ELİK, Mehmet ELİK, Haki ELİK, 5831 sayılı kanunun 8. Maddesi ile Kadastro kanununa eklenen EK3. Maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilecektir.

Bu nedenle ; yukarıda açıklanan mirasçılar 18/3/2024 Pazartesi günü saat 8:00 den itibaren 01/04/2024 tarih Pazartesi günü saat 17:00 kadar Anılan Kanun hükmüne göre, elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itiraz olan varsa bu itirazı veya paylaşma davası açılmış ise dava açıldığı hususunun bu ilanın tebliğinden itibaren (15 günlük süre içerisinde ) Tapu sicil Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Gerekçe göstererek herhangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, iş bu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir. 15/03/2024

Basın No: ILN02003582

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