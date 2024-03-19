T.C. KAŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/278 Esas

Mahkememizde görülmekte olan davacı Ali Fikri Ok ve davalılar Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kaş Belediye Başkanlığı ile Maliye Hazinesi arasında görülmekte olan Zilyetliğin Tespiti davası gereği;

TMK 713/4 maddesi uyarınca; doğusunda Kaş Kalkan yolu, Kuzeyinde Ramazan Kızı Ayşe Muzaffer ÖNDER adına tescil olan Bezirgan Mah. 187 ada 19 parsel sayılı taşınmaz, batısında Ramazan Kızı Ayşe Muzaffer ÖNDER adına tescil olan Bezirgan Mah. 187 ada 19 parsel numaralı taşınmaz ve Ahmet ÖNDER adına tescil olan Bezirgan Mah. 187 ada 17 parsel numaralı taşınmaz, Güneyi ; Ahmet SOLİN olarak okunan yönde Ahmet SERTEL mirasçıları adına kayıtlı Bezirgan Mah. 187 ada 8-9 ve 10 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu ve tapulama çalışmalarında tescil harici olarak bırakılan dava edilen Antalya ili, Kaş İlçesi, Bezirgan Mahallesinde tescil harici bırakılan 10.766,46 m²'lik taşınmazın davacının fiili kullanımının tespitiyle davacı adına tesciline karar verilmesini talep edildiğinden bu taşınmazda hak iddiasında bulunanların ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde Mahkememizin 2023/278 esas sayılı dosyasına tüm delil ve belgeleri ile birlikte müracaat etmeleri ilan olunur.

Basın No: ILN02005243

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