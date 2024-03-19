T.C. KDZ.EREĞLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/1489 Esas

DAVALILAR : MAKSUDE ARSLAN- Niyazi ve Makbule'den olma, 20/08/1956 Kdz. Ereğli doğumlu

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Davanın KABULÜ ile, Zonguldak ili Ereğli ilçesi, Yenimahalle Mahallesi, 1818ada 5 parselde kayıtlı taşınmazın aynen taksimi mümkün olmadığından genel arasındaki ve üzerindeki tüm yükümlülükleri ile birlikte açık artırma yoluyla ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE, karar verilmiştir.

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02004680

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