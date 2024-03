T.C. ALANYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/14 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/08/2024 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati : 06/09/2024 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2024 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2024 - 10:00

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, OKURCALAR Mahalle/Köy, 485 Ada, 1 Parsel, C blok zemin kat birinci giriş 2 no.lu b.bölümAdresi : Okurcalar Mah.D-400 Karayolu Üzeri Ersoy Novvy Bazaar C Blok No : 209 Alanya / ANTALYAYüzölçümü : 80,50 m2Arsa Payı : 348/6960İmar Durumu :VarKıymeti : 2.500.000,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Diğer : 1-hatalı bağımsız bölüm 11.01.20212-Y.Planı.05.03.2018

19/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

