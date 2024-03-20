T.C. ALANYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/14 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2023/14 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, OKURCALAR Mahalle/Köy, 485 Ada, 1 Parsel, C blok zemin kat birinci giriş 2 no.lu b.bölüm
Adresi : Okurcalar Mah.D-400 Karayolu Üzeri Ersoy Novvy Bazaar C Blok No : 209 Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 80,50 m2
Arsa Payı : 348/6960
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 2.500.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Diğer : 1-hatalı bağımsız bölüm 11.01.2021
2-Y.Planı.05.03.2018
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/08/2024 - 10:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/09/2024 - 10:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2024 - 10:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2024 - 10:00
19/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02006090
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