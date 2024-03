T.C. NAZİLLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/886 Esas 12/03/2024

İLAN

(TC NO: 260******196)Davacı Osman Coşkun tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasında, Mahkememizce belirlenen yurt dışı adresinize tebligat çıkartılığı ve herhangi bir sonuç alınamaması nedeniyle istenen tebligat yapılamadığından tensip zaptı ve tebligat evrakının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Mahkememizce yapılan tensip zaptında ''17/04/2024 günü saat:09:35'te duruşmaya gelmediğiniz takdirde tarafların duruşmaya katılmayarak davayı takip etmez ise davanın 150/1 md uyarınca işlemden kaldırılacağı karşı taraf davayı takip ederse duruşmaya sadece taraflardan biri gelip yargılamaya devam ederse gelmeyenin yokluğunda yapılan işleme itiraz edemeyeceği davetiye tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde taraflara dilekçede gösterip henüz sunmadığı belgeleri sunması getirilecek belgelerin getirilebilmesi için gerekli açıklamayı yapması aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağı ihtar olunur." hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.DAVALI : ELİF AY - 26026235196 WEBEREI STR. 20GÜTERSLOH 33330 ALMANYAYamalak Kasabası Esentepe Mah. Şimal Sok. No: 3Kuyucak/ AYDIN AYDIN ili, KARACASU ilçesi, KARACAÖREN mah/köy, 25 Cilt, 156 Aile sıra no, 67 sırada nüfusa kayıtlı, NURİ ve ÜMMÜ oğlu/kızı, 01/02/1979 doğumlu,

