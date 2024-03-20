T.C. YIĞILCA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 21.03.2024 00:00
İ L A NESAS NO : 2023/62 Esas Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Tespitten Önceki Hukuki Sebeplere Dayalı) davası nedeniyle Düzceili, Yığılcailçesi, Dibektaş Köyü 154 ada 35 parsel sayılı taşınmaza ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.
|S.No
|Pafta No:
|Ada No:154
|Parsel No:35
|Yüzölçümü:3502,61
|Cinsi:
|Mevkii:Orta Mahalle
|Dayanağı:
|Krokisi:
|Davacı Adı Soyadı:
|Davalı Adı Soyadı
|Dava:
|HALİL BARUT
|DÜZCE DİBEKTAŞ KÖYÜ MUHTARLIĞI
MALİYE HAZİNESİNE İZAFETEN YIĞILCA MAL MÜDÜRLÜĞÜ
|Tapu İptali Ve Tescil (Tespitten Önceki Hukuki Sebeplere Dayalı)
Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur.
Basın No: ILN02005689
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