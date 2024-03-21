T.C. ANKARA 13. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı :2023/32 TEREKE

Bursa İli Osmangazi İlçesi, Şehreküstü Mahallesi/Köyü, Cilt No:77, Hane No:368, BSN:15'de nüfusa kayıtlı bulunan Ali ve Sevil'den olma, 37603058800 T.C. kimlik nolu 24/10/1988 doğumlu olup 22/12/2020 tarihinde vefat eden müteveffa Aslıhan Akın Pınarcık'ın Terekesinin Tasfiyesi talep edildiğinden; TMK.'nun 620 ve 621.maddeleri gereğince; murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde, Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçılara vasiyet alacaklılarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK. 629. Maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.

Basın No: ILN01986873

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