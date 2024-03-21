T.C. ANTALYA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/517 Esas

Davacı Süleyman Köynük tarafından davalı Maliye Hazinesi ve dahili davalılar Konyaaltı Belediye Başkanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Antalya ili, Konyaaltı ilçesi, Çakırlar Mah. 20488 ada sayılı taşınmazda bulunan 3.309,17 m² yüzölçümlü taşınmazın, TMK'nun 713/4 maddesinde belirtilen koşulların gerçekleştiği iddiası ile davacı Süleyman Köynük adına tescili istenildiğinden, bu taşınmazlarda hak iddia edenlerin ilandan itibaren 3 ay içinde Antalya 12. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2022/517 Esas sayılı dosyasına itiraz etmeleri, aksi taktirde itiraz etmemiş sayılacakları üçüncü kişilere ilanen tebliğ ve ihtar olunur.

Basın No: ILN02006345

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