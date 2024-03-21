T.C. ELAZIĞ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/1911 Esas

ŞEMSETTİN ERSÖZ ile HASIMSIZ. arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen YUSUF SERHAT ERSÖZ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 07/03/2024

GAİP T.C. KİMLİK NO : 195******68

ADI SOYADI : YUSUF SERHAT ERSÖZ

BABA ADI : ŞE****TİN

ANA ADI : FA**A

DOĞUM TARİHİ : 2*/1*/1970

DOĞUM YERİ : PALU

Basın No: ILN02006645

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