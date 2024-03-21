T.C. ÖDEMİŞ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2021/734 Esas

KARAR NO : 2023/1127

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/11/2023 tarihli ilamı ile 86/2-1. cümle maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Cuma ve Türkiye oğlu, 01/01/1998 HOMS doğumlu, RAŞİD MELEKED tüm aramalara rağmen bulunamamış olup,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Ödemiş Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itirazda bulunabileceği, yasal bir itiraz başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur. 19.03.2024

Basın No: ILN02006426

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