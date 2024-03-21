T.C. TAŞKÖPRÜ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 22.03.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 06:08
ESAS NO : 2024/75 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ, TAŞKÖPRÜ İLÇESİ, CELEP KÖYÜ
MEVKİİ : CELEP
ADA NO : 111
PARSEL NO : 11
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.451,72m²
MALİKİN ADI VE SOYADI: AHMET DAĞLI,55624138554, SATI DAĞLI, 55627138490,
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ, TAŞKÖPRÜ İLÇESİ, CELEP KÖYÜ
MEVKİİ : CELEP
ADA NO : 119
PARSEL NO : 47
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 2.219,26 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI: AHMET DAĞLI,55624138554, SATI DAĞLI, 55627138490,
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ, TAŞKÖPRÜ İLÇESİ, CELEP KÖYÜ
MEVKİİ : CELEP
ADA NO : 119
PARSEL NO : 48
VASFI : KANAL VE YOL
YÜZÖLÇÜMÜ : 162,42m²
MALİKİN ADI VE SOYADI: AHMET DAĞLI,55624138554, SATI DAĞLI, 55627138490,
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ, TAŞKÖPRÜ İLÇESİ, CELEP KÖYÜ
MEVKİİ : CELEP
ADA NO : 120
PARSEL NO : 22
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 380,97 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI: AHMET DAĞLI,55624138554, SATI DAĞLI, 55627138490,
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ, TAŞKÖPRÜ İLÇESİ, CELEP KÖYÜ
MEVKİİ : CELEP
ADA NO : 120
PARSEL NO : 23
VASFI : KANAL VE YOL
YÜZÖLÇÜMÜ : 377,27m²
MALİKİN ADI VE SOYADI:AHMET DAĞLI,55624138554, SATI DAĞLI, 55627138490,
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/75 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Basın No: ILN02006863
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