T.C. TAŞKÖPRÜ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/75 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ, TAŞKÖPRÜ İLÇESİ, CELEP KÖYÜ

MEVKİİ : CELEP

ADA NO : 111

PARSEL NO : 11

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.451,72m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: AHMET DAĞLI,55624138554, SATI DAĞLI, 55627138490,

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ, TAŞKÖPRÜ İLÇESİ, CELEP KÖYÜ

MEVKİİ : CELEP

ADA NO : 119

PARSEL NO : 47

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 2.219,26 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: AHMET DAĞLI,55624138554, SATI DAĞLI, 55627138490,

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ, TAŞKÖPRÜ İLÇESİ, CELEP KÖYÜ

MEVKİİ : CELEP

ADA NO : 119

PARSEL NO : 48

VASFI : KANAL VE YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 162,42m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: AHMET DAĞLI,55624138554, SATI DAĞLI, 55627138490,

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ, TAŞKÖPRÜ İLÇESİ, CELEP KÖYÜ

MEVKİİ : CELEP

ADA NO : 120

PARSEL NO : 22

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 380,97 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: AHMET DAĞLI,55624138554, SATI DAĞLI, 55627138490,

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ, TAŞKÖPRÜ İLÇESİ, CELEP KÖYÜ

MEVKİİ : CELEP

ADA NO : 120

PARSEL NO : 23

VASFI : KANAL VE YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 377,27m²

MALİKİN ADI VE SOYADI:AHMET DAĞLI,55624138554, SATI DAĞLI, 55627138490,

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/75 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

