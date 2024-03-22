T.C. BODRUM 3 SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2021/13 Tereke

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Türkkuyusu Mah., 5 Cilt, 37 Hane, 11 BSN' de nufusa kayıtlı, 01/03/1932 doğumlu, 16/08/2021 tarihinde vefat eden Müteveffa Ahmet Yıldırım ÖZIŞIK (TC Kimlik No:22019492638' in mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından rededildiğinden ve TMK'nun 590. Maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,

Müteveffa Ahmet Yıldırım ÖZIŞIK ile ilgili olarak alacak ve borçları olan ilgililerin alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde varsa alacak ve borçlarını mahkememizin dosayasına kaydettirmeleri aksi halde iflasa müteallik muamelelerin tatbikine devam edileceği, masrafı peşin verilmediği takdirde iflasın kapatılacağı hususu ilgililere ilan olunur.24/08/2023

Basın No: ILN02007470

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