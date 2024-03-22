T.C. ÇAYCUMA 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO BULUNDUĞU YER MEVKİİ ADA PARSEL VASFI YÜZ ÖLÇÜMÜ MALİKİN ADI SOYADI KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ 2023/2017 Kayıkçılar Köyü Kumtarla 121 26 Tarla 6.908,81 m2 Fatma Korkmaz(Mehmet kızı), Hanife Korkmaz, Remziye Durguncu, Zeynep Durguncu, Nazmiye Demirsoy, Ramazan Durguncu, Bilal Durguncu, Recep Korkmaz, Hayri Kokmaz, Mihriban Korkmaz, Eyüp Korkmaz, Hamide Korkmaz, Şengül(Recep kızı), Mehmet Korkmaz, Fatma Korkmaz(İbrahim Eşi), Azime Korkmaz, Meryem(ibrahim kızı), Hacer(Halit karısı kızı), Naciye(ibrahim kızı), Hamide(ibrahim kızı), Fahriye Altıparmak, Firdevs Altıparmak, Bahattin Altıparmak, Sare Demirsoy, Mustafa Altıparmak, Kemalettin Altıparmak, Faruk Korkmaz, Ramazan Korkmaz, Mevlüt Korkmaz, Mehmet Durguncu, Halise Satıroğlu, Hanım Durguncu, Muharrem Durguncu, Rıdvan Durguncu, Belgüzar Gedik, Mevlüt Durguncu, Fevziye Durguncu, Ramazan Korkmaz, Mevlüt Korkmaz, Mürüvvet Durguncu, Bedriye Çambel, Kadir Durguncu, Kadiriye Çelebi, Dursun Altıparmak, Habibe Arslan, Rahmi Çelebi Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/2067 Geriş Köyü Elmalık 123 60 Tarla 1.142,70 m2 Ümit Şen " " 2023/2041 KayıkçılarKöyü Kantarla 120 19 Tarla 2034,22 m2 Osman Yıldız, Rahime Yıldız, Fatime Yıldız, Hasan Yıldız, Satılmış Yıldız, Ramazan Yıldız, Türkiye Kızılay Derneği, Avni Baklacı, Satılmış Yıldız, Ramazan Yıldız, Osman Yıldız, Fatime Gül, Rahime Demirsoy " " 2023/2045 Kayıkçılar Köyü Kantarla 120 17 Tarla 2521,99 Mihriye Yıldız, İbrahim Yıldız, Hatice Aktaş, Mehmet Ali Yıldız, Ramazan Yıldız(Feyzullah oğlu), Hüsnü Yıldız, Hasan Yıldız, Satılmış Yıldız, Ramazan Yıldız(İsmail oğlu),Osman Yıldız, Rahime Yıldız, Fatime Yıldız, Nazife İnam, Emrullah Yıldız, Satılmış Yıldız, Fatime Gül, Rahime Demirsoy, Yakup Yıldız " " 2023/1985 Kayıkçılar Köyü Kantarla 121 37 Tarla 5823,70 İsmail Katırcı, Satılmış Katırcı, Yaşar(Yunis oğlu), Hakkı Katırcı, İsmail Sofuoğlu, Muharrem Sofuoğlu, Ekrem Sofuoğlu, Özkan Katırcı, Hatice Kabuk, Fatima Katırcı, Özcan Katırcı, hanım Gemici, Hatice Deli, Mehmet(Mehmet oğlu), Necip Sofuoğlu, Şaziye Sofuoğlu, Halise Yılmaz, Zühriye Uçar, Halime Katırcı, Rahime(Haşim kızı), Armağan(Halil kızı), Sevgi Katırcı, Halime Katırcı, Münevver Katırcı, Hayriye Katırcı, Necmiye Katırcı, Kemal Katırcı, Turhan Katırcı, Nafiye Korkar, Nahit Katırcı, İbrahim Katırcı, Mürvet Katırcı, Seyhan Açıkgöz, Reyhan Arı, Ceyhan Ordu, Nurdan Şahin, Yakup Katırcı, Veli Katırcı, Şahin Katırcı, Zühriye Katırcı, Naciye Katırcı, Şadiye Akcaalan, Yurdagül Durmuş, Şenol Katırcı, Kemal Korkmaz, Serpil Palabas, Kemal Katırcı, Turhan Katırcı, Sezai Katırcı, Yurdagül Bıçakcıoğlu, Fatih Katırcı, Barış Katırcı, Tuncay Katırcı, Savaş Katırcı, Muradiye Kuyucu, Nurten Karademir, Nursel Katırcı, Olcay Katırcı, Necla Arslan, Satı Katırcı, Erdal Katırcı, İsmail Katırcı, Emine Aktaş, Kemal Katırcı, Suat Yılmaz, Ferhat Yılmaz, Arzu Korkmaz, Hanife Katırcı, Sevil Düzyer, Sezgin Katırcı, Sercan Katırcı " " 2023/2047 Kayıkçılar Köyü Kantarla 120 7 Tarla 4.560,05 Nazife İnam, Hüsnü Yıldız, Hasan Yıldız, Satılmış Yıldız, Ramazan Yıldız(İsmail oğlu), Osman Yıldız, Rahime Yıldız, Fatime Yıldız, Mihriye Yıldız, İbrahim Yıldız, Hatice Aktaş, Ramazan Yıldız(Feyzullah oğlu), Mehmet Ali Yıldız, Emrullah Yıldız, Yakup Yıldız, Satılmış Yıldız, Ramazan Yıldız, Osman Yıldız, Fatime Gül, Rahime Demirsoy " " 2023/1987 Kayıkçılar Köyü Kantarla 121 36 Tarla 1.199,55 Hakkı Katırcı, Ahmet(Mehmet oğlu) " " 2023/2001 Kayıkçılar Köyü Kantarla 121 32 Tarla 2.020,65 Mustafa Korkmaz, Ayşe(Osman kızı), Hatice(Kamil kızı), Nuri Korkmaz, Turgut Korkmaz, Turgay Korkmaz, Mihriye(Hanife kızı), Fikriye(Tevfik kızı), Behçet Kahraman, İsmail Kahraman, Elmas Kahraman, Rasim Kahraman, Hacer Kahraman, Hafize Kahraman, Sabahattin Kahraman, Seyfettn Kahraman, Gülistan Kahraman, Kadın Kahraman, Muzaffer(Halil oğlu), Yunus(Halil oğlu), Cafer(Halil oğlu), Ermağan(Halil kızı), Server Korkmaz, Burhan Korkmaz, Orhan Korkmaz, Nurhan Altıparmak, Nuray Günay, Nurdan Korkmaz, Saita Korkmaz, Kemal Korkmaz, Yeter Korkmaz, Bakiye Korkmaz, Ahmet Ali Korkmaz, Şevket Korkmaz, Asiye Korkmaz, Emine, Serfinaz(Mehmet kızı), Hanife(Mehmet kızı), Mazlume(Mehmet kızı), Behçet Korkmaz, Şayeste Korkmaz, Şeref Korkmaz, Necmi Korkmaz " " 2023/1977 Kayıkçılar Köyü Kantarla 121 39 Tarla 16.034,29 Necip Sofuoğlu, Şaziye Sofuoğlu, Halise Yılmaz, Zühriye Uçar, Necmiye Katırcı, Münevver Katırcı, Hayriye Katırcı, Hakkı Katırcı, İsmail Sofuoğlu, Halime Katırcı, Fatime Katırcı, Özkan Katırcı, Halime Katırcı,Rahime(Haşim kızı), Armağan(Halil kızı), Sevgi Katırcı, Yaşar(Yunus oğlu), Ahmet Katırcı, İsmail Katırcı, Satılmış Katırcı, Hanım Gemici, Hatice Kabuk, Hatice Deli, Mehmet(Mehmet oğlu), Metin Katırcı, Turhan Katırcı, Kemal Katırcı, Engin Okur, Seyhan Açıkgöz, Reyhan Arı, Ceyhan Ordu, Nurdan Şahin, Yakup Katırcı, Nahit Katırcı, İbrahim Katırcı, Mürvet Katırcı, Veli Katırcı, Şahin Katırcı, Mustafa Katırcı, Zühriye Katırcı, Naciye Katırcı, Şadiye Akcaalan, Yurdagül Durmuş, Şenol Katırcı, Serpil Palabaş, Kemal Katırcı, Turhan Katırcı, Sezai Katırcı, Yurdagül Bıçakcıoğlu, Fatih Katırcı, Barış Katırcı, Tuncay Katırcı, Savaş Katırcı, Muradiye Kuyucu, Nurten Karademir, Nursel Katırcı, Olcay Katırcı, Necla Arslan, Satı Katırcı, Erdal Katırcı, İsmail Katırcı, Emine Aktaş, Kemal Katırcı, Suat Yılmaz, Ferhat Yılmaz, Arzu Korkmaz, Hanife Katırcı, Sevil Düzyer, Sezgin Katırcı, Sercan Katırcı " " 2023/1975 Kayıkçılar Köyü Sundeğirmen Yanı 108 18 Tarla 7.418,26 Mustafa Zengin, Şaziye(Kamil), Bahriye Cıbır, Satılmış Akbaş, Mihriye(Hanife kızı), Sakine Yıldırım, Şerife(Hasan kızı), Mustafa Zengin, Firiye(Tevfik kızı), Mustafa Zengin, Mehmet(Mehmet oğlu), Satılmış Kafkas, Esma Kafkas, Sevim(Tevfik kızı), Nevin Kutucu, Şerife Arat, Mübaşire(Tevfik kızı), Ayşe Adakoğlu, Mustafa Zengin, Behiye Uzunoğlu, Emine Malakçı, Vahide Kamit, Hüseyin Kafkas, Durmuş Kafkas, Hacer(Ramazan kızı), Rıfkı Kafkas, Kadriye(Muhittin kızı), Osman Kafkas, Hatice Kafkas, Kadir Kafkas, Mustafa Zengin, Nafia(Mehmet), Satılmış Kafkas, Satiye Sezer, Raci Kafkas, Neriman Girgin, Naci Kafkas, Nurettin Kafkas, Gülcan Albuzlu, Velime Özdemir, Veli Kafkas, Rıfkı Kafkas, Durmuş Kafkas, Hacer Kısaboyun, Mukadder Çarşanbalı, Mehmet Kafkas, Mürüvvet Kaya, Emine Albuz, Nefise Albuz " " 2023/1991 Kayıkçılar Köyü Kantarla 121 35 Tarla 612.21 Veli Katırcı, Şahin Katırcı, Ahmet(Mehmet oğlu) " " 2023/2055 Kayıkçılar Köyü Sundeğirmen yanı 108 21 Tarla 9.550.67 Osman Terzi, Aysel Terzi, Altan Albuzlu, Sami Albuzlu, Bahriye Albuzlu, Serkan Albuzlu, Erol Albuzlu, " " 2023/2015 Kayıkçılar Köyü Kantarla 121 27 Tarla 678,93 Hayri Korkmaz, Recep Korkmaz, Mihriban Korkmaz, Hamide Korkmaz " " 2023/1995 Kayıkçılar Köyü Kantarla 121 33 Tarla 2.212,74 Gülten Ardıç, Ahmet(Mehmet oğlu), Döndü Ardıç, Döndü Durguncu, Hanife Durguncu, İlknur Karahatıl, Gülnur Durguncu, Halide Bitiktaş, Ersin Durguncu

Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliğiyazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü tarafındanaçılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince; Zonguldak ili Çaycuma ilçesisınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü tarafından2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü adına tescil davası açılmıştır.Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğüne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye VakıflarBankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN02007610

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