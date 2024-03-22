T.C. ÇAYCUMA 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Giriş Tarihi: 23.03.2024 00:00
|ESAS NO
|BULUNDUĞU YER
|MEVKİİ
|ADA
|PARSEL
|VASFI
|YÜZ ÖLÇÜMÜ
|MALİKİN ADI SOYADI
|KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
|KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
|2023/2017
|Kayıkçılar Köyü
|Kumtarla
|121
|26
|Tarla
|6.908,81 m2
|Fatma Korkmaz(Mehmet kızı), Hanife Korkmaz, Remziye Durguncu, Zeynep Durguncu, Nazmiye Demirsoy, Ramazan Durguncu, Bilal Durguncu, Recep Korkmaz, Hayri Kokmaz, Mihriban Korkmaz, Eyüp Korkmaz, Hamide Korkmaz, Şengül(Recep kızı), Mehmet Korkmaz, Fatma Korkmaz(İbrahim Eşi), Azime Korkmaz, Meryem(ibrahim kızı), Hacer(Halit karısı kızı), Naciye(ibrahim kızı), Hamide(ibrahim kızı), Fahriye Altıparmak, Firdevs Altıparmak, Bahattin Altıparmak, Sare Demirsoy, Mustafa Altıparmak, Kemalettin Altıparmak, Faruk Korkmaz, Ramazan Korkmaz, Mevlüt Korkmaz, Mehmet Durguncu, Halise Satıroğlu, Hanım Durguncu, Muharrem Durguncu, Rıdvan Durguncu, Belgüzar Gedik, Mevlüt Durguncu, Fevziye Durguncu, Ramazan Korkmaz, Mevlüt Korkmaz, Mürüvvet Durguncu, Bedriye Çambel, Kadir Durguncu, Kadiriye Çelebi, Dursun Altıparmak, Habibe Arslan, Rahmi Çelebi
|Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/2067
|Geriş Köyü
|Elmalık
|123
|60
|Tarla
|1.142,70 m2
|Ümit Şen
|"
|"
|2023/2041
|KayıkçılarKöyü
|Kantarla
|120
|19
|Tarla
|2034,22 m2
|Osman Yıldız, Rahime Yıldız, Fatime Yıldız, Hasan Yıldız, Satılmış Yıldız, Ramazan Yıldız, Türkiye Kızılay Derneği, Avni Baklacı, Satılmış Yıldız, Ramazan Yıldız, Osman Yıldız, Fatime Gül, Rahime Demirsoy
|"
|"
|2023/2045
|Kayıkçılar Köyü
|Kantarla
|120
|17
|Tarla
|2521,99
|Mihriye Yıldız, İbrahim Yıldız, Hatice Aktaş, Mehmet Ali Yıldız, Ramazan Yıldız(Feyzullah oğlu), Hüsnü Yıldız, Hasan Yıldız, Satılmış Yıldız, Ramazan Yıldız(İsmail oğlu),Osman Yıldız, Rahime Yıldız, Fatime Yıldız, Nazife İnam, Emrullah Yıldız, Satılmış Yıldız, Fatime Gül, Rahime Demirsoy, Yakup Yıldız
|"
|"
|2023/1985
|Kayıkçılar Köyü
|Kantarla
|121
|37
|Tarla
|5823,70
|İsmail Katırcı, Satılmış Katırcı, Yaşar(Yunis oğlu), Hakkı Katırcı, İsmail Sofuoğlu, Muharrem Sofuoğlu, Ekrem Sofuoğlu, Özkan Katırcı, Hatice Kabuk, Fatima Katırcı, Özcan Katırcı, hanım Gemici, Hatice Deli, Mehmet(Mehmet oğlu), Necip Sofuoğlu, Şaziye Sofuoğlu, Halise Yılmaz, Zühriye Uçar, Halime Katırcı, Rahime(Haşim kızı), Armağan(Halil kızı), Sevgi Katırcı, Halime Katırcı, Münevver Katırcı, Hayriye Katırcı, Necmiye Katırcı, Kemal Katırcı, Turhan Katırcı, Nafiye Korkar, Nahit Katırcı, İbrahim Katırcı, Mürvet Katırcı, Seyhan Açıkgöz, Reyhan Arı, Ceyhan Ordu, Nurdan Şahin, Yakup Katırcı, Veli Katırcı, Şahin Katırcı, Zühriye Katırcı, Naciye Katırcı, Şadiye Akcaalan, Yurdagül Durmuş, Şenol Katırcı, Kemal Korkmaz, Serpil Palabas, Kemal Katırcı, Turhan Katırcı, Sezai Katırcı, Yurdagül Bıçakcıoğlu, Fatih Katırcı, Barış Katırcı, Tuncay Katırcı, Savaş Katırcı, Muradiye Kuyucu, Nurten Karademir, Nursel Katırcı, Olcay Katırcı, Necla Arslan, Satı Katırcı, Erdal Katırcı, İsmail Katırcı, Emine Aktaş, Kemal Katırcı, Suat Yılmaz, Ferhat Yılmaz, Arzu Korkmaz, Hanife Katırcı, Sevil Düzyer, Sezgin Katırcı, Sercan Katırcı
|"
|"
|2023/2047
|Kayıkçılar Köyü
|Kantarla
|120
|7
|Tarla
|4.560,05
|Nazife İnam, Hüsnü Yıldız, Hasan Yıldız, Satılmış Yıldız, Ramazan Yıldız(İsmail oğlu), Osman Yıldız, Rahime Yıldız, Fatime Yıldız, Mihriye Yıldız, İbrahim Yıldız, Hatice Aktaş, Ramazan Yıldız(Feyzullah oğlu), Mehmet Ali Yıldız, Emrullah Yıldız, Yakup Yıldız, Satılmış Yıldız, Ramazan Yıldız, Osman Yıldız, Fatime Gül, Rahime Demirsoy
|"
|"
|2023/1987
|Kayıkçılar Köyü
|Kantarla
|121
|36
|Tarla
|1.199,55
|Hakkı Katırcı, Ahmet(Mehmet oğlu)
|"
|"
|2023/2001
|Kayıkçılar Köyü
|Kantarla
|121
|32
|Tarla
|2.020,65
|Mustafa Korkmaz, Ayşe(Osman kızı), Hatice(Kamil kızı), Nuri Korkmaz, Turgut Korkmaz, Turgay Korkmaz, Mihriye(Hanife kızı), Fikriye(Tevfik kızı), Behçet Kahraman, İsmail Kahraman, Elmas Kahraman, Rasim Kahraman, Hacer Kahraman, Hafize Kahraman, Sabahattin Kahraman, Seyfettn Kahraman, Gülistan Kahraman, Kadın Kahraman, Muzaffer(Halil oğlu), Yunus(Halil oğlu), Cafer(Halil oğlu), Ermağan(Halil kızı), Server Korkmaz, Burhan Korkmaz, Orhan Korkmaz, Nurhan Altıparmak, Nuray Günay, Nurdan Korkmaz, Saita Korkmaz, Kemal Korkmaz, Yeter Korkmaz, Bakiye Korkmaz, Ahmet Ali Korkmaz, Şevket Korkmaz, Asiye Korkmaz, Emine, Serfinaz(Mehmet kızı), Hanife(Mehmet kızı), Mazlume(Mehmet kızı), Behçet Korkmaz, Şayeste Korkmaz, Şeref Korkmaz, Necmi Korkmaz
|"
|"
|2023/1977
|Kayıkçılar Köyü
|Kantarla
|121
|39
|Tarla
|16.034,29
|Necip Sofuoğlu, Şaziye Sofuoğlu, Halise Yılmaz, Zühriye Uçar, Necmiye Katırcı, Münevver Katırcı, Hayriye Katırcı, Hakkı Katırcı, İsmail Sofuoğlu, Halime Katırcı, Fatime Katırcı, Özkan Katırcı, Halime Katırcı,Rahime(Haşim kızı), Armağan(Halil kızı), Sevgi Katırcı, Yaşar(Yunus oğlu), Ahmet Katırcı, İsmail Katırcı, Satılmış Katırcı, Hanım Gemici, Hatice Kabuk, Hatice Deli, Mehmet(Mehmet oğlu), Metin Katırcı, Turhan Katırcı, Kemal Katırcı, Engin Okur, Seyhan Açıkgöz, Reyhan Arı, Ceyhan Ordu, Nurdan Şahin, Yakup Katırcı, Nahit Katırcı, İbrahim Katırcı, Mürvet Katırcı, Veli Katırcı, Şahin Katırcı, Mustafa Katırcı, Zühriye Katırcı, Naciye Katırcı, Şadiye Akcaalan, Yurdagül Durmuş, Şenol Katırcı, Serpil Palabaş, Kemal Katırcı, Turhan Katırcı, Sezai Katırcı, Yurdagül Bıçakcıoğlu, Fatih Katırcı, Barış Katırcı, Tuncay Katırcı, Savaş Katırcı, Muradiye Kuyucu, Nurten Karademir, Nursel Katırcı, Olcay Katırcı, Necla Arslan, Satı Katırcı, Erdal Katırcı, İsmail Katırcı, Emine Aktaş, Kemal Katırcı, Suat Yılmaz, Ferhat Yılmaz, Arzu Korkmaz, Hanife Katırcı, Sevil Düzyer, Sezgin Katırcı, Sercan Katırcı
|"
|"
|2023/1975
|Kayıkçılar Köyü
|Sundeğirmen Yanı
|108
|18
|Tarla
|7.418,26
|Mustafa Zengin, Şaziye(Kamil), Bahriye Cıbır, Satılmış Akbaş, Mihriye(Hanife kızı), Sakine Yıldırım, Şerife(Hasan kızı), Mustafa Zengin, Firiye(Tevfik kızı), Mustafa Zengin, Mehmet(Mehmet oğlu), Satılmış Kafkas, Esma Kafkas, Sevim(Tevfik kızı), Nevin Kutucu, Şerife Arat, Mübaşire(Tevfik kızı), Ayşe Adakoğlu, Mustafa Zengin, Behiye Uzunoğlu, Emine Malakçı, Vahide Kamit, Hüseyin Kafkas, Durmuş Kafkas, Hacer(Ramazan kızı), Rıfkı Kafkas, Kadriye(Muhittin kızı), Osman Kafkas, Hatice Kafkas, Kadir Kafkas, Mustafa Zengin, Nafia(Mehmet), Satılmış Kafkas, Satiye Sezer, Raci Kafkas, Neriman Girgin, Naci Kafkas, Nurettin Kafkas, Gülcan Albuzlu, Velime Özdemir, Veli Kafkas, Rıfkı Kafkas, Durmuş Kafkas, Hacer Kısaboyun, Mukadder Çarşanbalı, Mehmet Kafkas, Mürüvvet Kaya, Emine Albuz, Nefise Albuz
|"
|"
|2023/1991
|Kayıkçılar Köyü
|Kantarla
|121
|35
|Tarla
|612.21
|Veli Katırcı, Şahin Katırcı, Ahmet(Mehmet oğlu)
|"
|"
|2023/2055
|Kayıkçılar Köyü
|Sundeğirmen yanı
|108
|21
|Tarla
|9.550.67
|Osman Terzi, Aysel Terzi, Altan Albuzlu, Sami Albuzlu, Bahriye Albuzlu, Serkan Albuzlu, Erol Albuzlu,
|"
|"
|2023/2015
|Kayıkçılar Köyü
|Kantarla
|121
|27
|Tarla
|678,93
|Hayri Korkmaz, Recep Korkmaz, Mihriban Korkmaz, Hamide Korkmaz
|"
|"
|2023/1995
|Kayıkçılar Köyü
|Kantarla
|121
|33
|Tarla
|2.212,74
|Gülten Ardıç, Ahmet(Mehmet oğlu), Döndü Ardıç, Döndü Durguncu, Hanife Durguncu, İlknur Karahatıl, Gülnur Durguncu, Halide Bitiktaş, Ersin Durguncu
Basın No: ILN02007610
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