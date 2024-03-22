T.C. İSTANBUL 54. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/797 Esas

KARAR NO : 2023/768

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/12/2023 tarihli ilamı sanık Dawoud Bouguettouch hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olup, dosyanın müştekisi olan El Abbas ve Zahra kızı, 1944 doğumlu, KHADIJA LAHBABI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince trajı 50.000 in üzerindeki Gazetede ve bir internet haber sitesinde Basın İlan Kurumu vasıtasıyla ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halinde bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya Mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunarak Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurma hakkının bulunduğu, itiraz edilmediği takdirde ise kararın kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ olunur.20.03.2024

Basın No: ILN02007473

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