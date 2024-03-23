T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

950.000,00

1

Taşıt

34MB7072 Plakalı , 2019 Model , TOYOTA Marka , COROLLA/ ZE1EE(EU,M) Tipli , 1ZRW194310MotorNo'lu,NMTBE3BE20R020380 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin&Lpg , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , Dosyada yer alan bilirkişi raporuna göre; Aracın kontak ve kapı anahtarlarının mevcut olmadığı yalnız araç kapılarının açılabilir vaziyette olduğu görülmüştür. Araç kaporta ve dış kısımları incelendiğinde dış görsel olarak üst seviyede kondisyonlu bir araç olduğu, şasi kaporta karoser kısımlarında hali hazır mevcut halinde hasarlı ve kazalı kısımların olmadığı yalnız ön tampon alt kısımlarında kısmi kırıklar olduğu genel olarak da kaporta ve karoser kısımlarında model yılı itibari ile ve kullanımdan dolayı muhtelif boya aşınmaları çizikler bölgesel korozyonlar olduğu görülmüştür. Araç motor ve mekanik aksamları incelendiğinde aracın motor şanzıman mekanik aksamları ve diğer bileşenlere bakıldığında motor bütünlüğünü koruduğu gözle görülür eksiklik olmadığı araç motorunun LPG montajlı olduğu yalnız kontak anahtarı olmadığında araç motoru çalıştırılarak vites geçişleri ve diğer fonksiyonel testler yapılamamıştır. Araç içi incelendiğinde araç içi bütünlüğünü koruduğu torpido ve torpido üzerinde bulunan kontrol panellerinde gözle görülür herhangi bir eksiklik olmadığı araç içinin temiz ve bakımlı olduğu görülmüştür. Aracın motorunun ve yürür aksamlarının tam ve eksiksiz yerinde olduğu ve araç üzerinde görülen şasi numarasının da orijinal olduğu düşünülerekten aracın bu hali ilebir takım bakım sürecinden sonra tescili kabil olduğu.