KIRŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/500 Esas

DAVALI ŞIH MEHMET TANRIBUYURDU Adnan Kahveci Mah. Topçu Sk. Banksis Sitesi Banksis Sitesi Blok No: 4A İç Kapı No: 40 Beylikdüzü / İSTANBUL

Davacı Oğuzhan Yıldırım vekili tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Duruşma Günü: 23/05/2024 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02007609

#ilan.gov.tr