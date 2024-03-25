ŞEHİR HATLARI GEMİLERİ KLAS YENİLEME, ARA, HAVUZ, SUALTI VE YILLIK SÖRVEY HİZMETİ ALINACAKTIR

Giriş Tarihi: 26.03.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 01:21
|İKN
|:
|2024/356446
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|İSTANBUL ŞEHİR HATLARI TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|b) Adresi
|:
|BEDRETTİN MAH. EVLİYA ÇELEBİ CAD. NO: 63/A 34440 KASIMPAŞA BEYOĞLU/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2123138000 - 2122565799
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|a) Adı
|:
|ŞEHİR HATLARI GEMİLERİ KLAS YENİLEME, ARA, HAVUZ, SUALTI VE YILLIK SÖRVEY HİZMETİ İŞİ
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
|21 adet Yolcu Gemisinin Klas Yenileme, Ara, Havuz, Sualtı ve Yıllık Sörvey İşleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|İstanbul Şehir Hatları Turz. San. Tic. A.Ş. Haliç Tersanesi, Kabataş, Kumkapı ve Kasımpaşa/ İSTANBUL
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|İşe başlama tarihinden itibaren 300(Üçyüz) gündür
|d) İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde işe başlanacaktır.
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|15.04.2024 - 14:00
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|İstanbul Şehir Hatları Turizm San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlük Binası Toplantı Salonu - Bedrettin Mah. Evliya Çelebi Cad. No: 63/A Kasımpaşa - Beyoğlu / İSTANBUL
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Basın No: ILN02008352
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