T.C. AZDAVAY İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/2 Esas

DAVALILAR : 1- BLOCKWORKS FOUNDATİON

2- MANGO DAO

Davacı tarafından aleyhinize açılan Şikayet (İcra Memur Muamelesi) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı Raşit Tavus vekili Av. Bilgehan Burak Türkmen tarafından açılan Şikayet (İcra Memur Muamelesi)davası yargılaması sırasında Azdavay İcra Müdürlüğünün 2022/104 E, sayılı dosyasında davalı (borçlu) MANGO DAO'nun tebligata yarar açık adresinin davacı tarafından bildirilemediği, diğer tüm araştırmalarda adres tespitinin yapılamadığı, dava dilekçesi ve tensip zaptı içerir davetiye tebliğ edilememiş olduğundan ve sistemde kayıtlı mernis / mersis adresiniz de olmadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Dava, Azdavay İcra Dairesinin 2022/104E, sayılı dosyası üzerinden verilen 17/02/2023 tarihli "7201 sayılı Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin Dördüncü Bölümünde yabancılara dair tebligatın ne şekilde yapılması gerektiği düzenlenmiş olup dosyada yapılan tebligatlar düzenlenen hükümler çerçevesinde yapılmadığından yapılan tebligatlar usulsüz değil geçersizdir. Usulsüz tebligatın icra müdürlüğünce resen gözetilmesi söz konusu olmasa da geçersiz tebligatın İcra müdürlüğünce gözetilmesi gerektiğinden talebin reddine, İİK. 16. Maddesi uyarınca İcra Hukuk Mahkemesine 7 gün içerisinde şikayet yolu açık olmak üzere karar verildi." şeklinde ki kararının kaldırılması talebinden ibaret olduğu, işbu ilanın tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesini, itirazlarınızı ve delillerinizi sunmanız, cevap ve usûli itirazlarınızı ileri sürmezseniz dava dilekçesinde ileri sürülen unsurların tamamını reddetmiş sayılacağınız hususlarının ihtarı ve dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02008303

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