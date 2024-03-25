T.C. KASTAMONU 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

KASTAMONU1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/1 SATIŞ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2024 - 12:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 12:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/05/2024 - 12:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 12:01

Ortaklığın giderilmesi satışı nedeniyle aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup taşınmazın ayrıntılı görsellerine, bilirkişi raporlarına, artırmaya ilişkin şartlara ve ilanaadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Kastamonu İl, Merkez İlçe, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1522 Ada, 24 Parsel, 40 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmaz.Adresi : Mehmet Akif Ersoy Mh, Şehit Bülent Gider Caddesi, Şehit Burak Kapucuoğlu Sokak, Özdem Konut Sitesi, B Blok, No:7/2, K:10, D:4037200 Kastamonu MerkezYüzölçümü : 7.821 m2 ana taşınmazdaki 140 m² lik bağımsız bölümArsa Payı : 3476/417120İmar Durumu :İnşaat tarzı Kastamonu Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre Konut Alanı lejantlı olan taşınmaz için, E:1,5 emsalli yapılaşma koşullarına sahip Ayrık nizam olarak belirlenmiştir.Kıymeti : 3.250.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02008327

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