T.C. KASTAMONU 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*
T.C.
TAŞINMAZIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
KASTAMONU1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/1 SATIŞ
Ortaklığın giderilmesi satışı nedeniyle aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup taşınmazın ayrıntılı görsellerine, bilirkişi raporlarına, artırmaya ilişkin şartlara ve ilana esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2024/1 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kastamonu İl, Merkez İlçe, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1522 Ada, 24 Parsel, 40 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmaz.
Adresi : Mehmet Akif Ersoy Mh, Şehit Bülent Gider Caddesi, Şehit Burak Kapucuoğlu Sokak, Özdem Konut Sitesi, B Blok, No:7/2, K:10, D:4037200 Kastamonu Merkez
Yüzölçümü : 7.821 m2 ana taşınmazdaki 140 m² lik bağımsız bölüm
Arsa Payı : 3476/417120
İmar Durumu :İnşaat tarzı Kastamonu Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre Konut Alanı lejantlı olan taşınmaz için, E:1,5 emsalli yapılaşma koşullarına sahip Ayrık nizam olarak belirlenmiştir.
Kıymeti : 3.250.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2024 - 12:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 12:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/05/2024 - 12:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 12:01
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02008327
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