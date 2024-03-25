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Giriş Tarihi: 26.03.2024 00:00

Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 01:20

T.C. KASTAMONU 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.
KASTAMONU1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/1 SATIŞ

TAŞINMAZIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi satışı nedeniyle aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup taşınmazın ayrıntılı görsellerine, bilirkişi raporlarına, artırmaya ilişkin şartlara ve ilana esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kastamonu İl, Merkez İlçe, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1522 Ada, 24 Parsel, 40 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmaz.
Adresi : Mehmet Akif Ersoy Mh, Şehit Bülent Gider Caddesi, Şehit Burak Kapucuoğlu Sokak, Özdem Konut Sitesi, B Blok, No:7/2, K:10, D:4037200 Kastamonu Merkez
Yüzölçümü : 7.821 m2 ana taşınmazdaki 140 m² lik bağımsız bölüm
Arsa Payı : 3476/417120
İmar Durumu :İnşaat tarzı Kastamonu Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre Konut Alanı lejantlı olan taşınmaz için, E:1,5 emsalli yapılaşma koşullarına sahip Ayrık nizam olarak belirlenmiştir.
Kıymeti : 3.250.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2024 - 12:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 12:01
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/05/2024 - 12:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 12:01

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02008327

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