T.C. GAZİANTEP 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1097 Esas

Davacı , Kevsen Alı vekili Av. Fatih Yusuf Gül tarafından Ömer Hıraki aleyhine açılan boşanma davasında davalının bilinen ve tespit olunan tüm adreslerine çıkarılan tebligatların tebliğ edilmeden iade edilmesi ve yapılan araştırmalar sonucu adresinin tespit edilememesi neticesinde davalıya ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir. Davacı vekilinin 01/12/2021 tarihli dava dilekçesi ile evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayalı Ömer Hıraki aleyhine boşanma davası açtığı; müşterek çocukların velayetinin davacıya verilmesini, müşterek çocuklar ve davacı kadın için ayrı ayrı aylık 1000 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini ve boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.İş bu ilan metninin tebliğinden itibaren iki hafta kesin süre içerisinde cevaplarınızı ve varsa delillerinizi bildirmeniz hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ : ÖMER HIRAKİ - 99598618926

Karayılan Mah. 63002 Nolu Sk. No:10 Daire No:1Şahinbey/ GAZİANTEP

ili,ilçesi,mah/köy,Cilt,Aile sıra no,sırada nüfusa kayıtlı, CÜNEYT ve FATMA oğlu/kızı, 01/01/1986 dogumlu.

Basın No: ILN02008799

#ilan.gov.tr