T.C. GÖLCÜK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/3 SATIŞ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/08/2024 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati : 02/09/2024 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2024 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2024 - 13:31

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/08/2024 - 13:51

Bitiş Tarih ve Saati : 02/09/2024 - 13:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2024 - 13:51

Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2024 - 13:51

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, İHSANİYE Mahalle/Köy, Pamuklu Mevkii, 882 Ada, 1 Parsel, Bahçe Vasfında TaşınmazAdresi : Gölcük İlçesi İhsaniye Mahallesi Gölcük / KOCAELİYüzölçümü : 8.235,48 m2İmar Durumu : Konut Alanda kalmakta olup, yola terki bulunmaktadırKıymeti : 24.706.440,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KocaeliÖzellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, İHSANİYE Mahalle/Köy, Pamuklu Mevkii, 877 Ada, 64 Parsel, Tarla Vasfında TaşınmazAdresi : Gölcük İlçesi İhsaniye Mahallesi Gölcük / KOCAELİYüzölçümü : 6.997,02 m2İmar Durumu : Konut Alanda kalmakta olup, parka veyola terki bulunmaktadırKıymeti : 10.495.530,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Gölcük / Kocaeli

22/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02008797

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