Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. GÖLCÜK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Giriş Tarihi: 27.03.2024 00:00

T.C. GÖLCÜK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/3 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/3 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, İHSANİYE Mahalle/Köy, Pamuklu Mevkii, 882 Ada, 1 Parsel, Bahçe Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi İhsaniye Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 8.235,48 m2
İmar Durumu : Konut Alanda kalmakta olup, yola terki bulunmaktadır
Kıymeti : 24.706.440,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / Kocaeli
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/08/2024 - 13:31
Bitiş Tarih ve Saati : 02/09/2024 - 13:31
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2024 - 13:31
Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2024 - 13:31
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, İHSANİYE Mahalle/Köy, Pamuklu Mevkii, 877 Ada, 64 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi İhsaniye Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 6.997,02 m2
İmar Durumu : Konut Alanda kalmakta olup, parka veyola terki bulunmaktadır
Kıymeti : 10.495.530,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / Kocaeli
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/08/2024 - 13:51
Bitiş Tarih ve Saati : 02/09/2024 - 13:51
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2024 - 13:51
Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2024 - 13:51

22/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02008797

#ilan.gov.tr

ARKADAŞINA GÖNDER
T.C. GÖLCÜK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA