T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

T.C.KÜÇÜKÇEKMECEİCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 14:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 14:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/08/2024 - 14:10

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri :İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, FATİH Mahalle , 1415 Ada, 13 Parsel, Kat:1, 33 Nolu Bağımsız Bölüm Dosyada yer alan bilirkişi raporuna göre; İstanbul İli, Küçükçekmece ilçesi, Fatih Mahallesi, Prof. Dr. Aziz Sancar Cadddesi No:6 adresinde mevcut tapunun 1415 ada,13 parsel sayılı 601,67 m2 alanlı arsa nitelikli kat irtifaklı taşınmaz üzerinde bodrum + zemin kat + 4 adet normal kattanmüteşekkil B.A.K bir yapının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Değer tespitine konu olan dükkân 1. kat 33 nolu dükkândır. Keşif günü mahallinde yapılan incelemelerde dükkanın büro olarak faaliyet gösterdiği görülmüştür. Dükkanda raf şeklinde dolaplar olduğu ve rafların içinde dosyalar olduğu ve masa ve sandalye olduğu görülmüştür. Dükkanın taban alanları seramik, duvarları saten boyalı. Dış doğramaları pencere kanat ve kasaları cam, camekan olduğu, elektriğinin mevcut olduğu görülmüştür. Mahallinde yapılan ölçümlerde dükkânın alanının 12 m2 olduğu tarafımızdan tespit edilmiştir.Adresi : Fatih Mah. Prof Dr. Aziz Sancar Caddesi No:6 Küçükçekmece / İSTANBULYüzölçümü : 601,67 m2 ana taşınmaz yüz ölçümüArsa Payı : 20/2800İmar Durumu :Küçükçekmece ilçesi Fatih mahallesi, 1415 ada,13 parsel 06.04.2021 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli KÜÇÜKÇEKMECE 3.DERECE ARK. SİT ALANINI KAPSAYAN RİSKLİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 KAİPE:2,2 Kısmen Ticaret ve kısmen konut alanında, Kısmende Camii alanında kalmakta olduğu İmar durumundan anlaşılmıştır.Kıymeti : 340.000,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

22/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02009147

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